Las personas detenidas en centros de reclusión transitorios en Sincelejo están pasando hambre, hacen sus necesidades fisiológicas en botellas y en generan viven en condiciones infrahumanas.



Así se desprende de un informe entregado por la Procuraduría General de la Nación después de una inspección realizada por sus funcionarios en las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía, la Estación de Policía Sincelejo y el Centro de Detención Transitorio.



Física hambre tras las celdas

Hacinamiento carcelario Foto: Procuraduría

Son los tres sitios a donde son llevados los detenidos, a quienes no se les ha definido su situación jurídica que fueron inspeccionados por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, a través de delegados para la defensa de los derechos humanos.



“Se hicieron varias visitas de inspección y se encontraron graves situaciones en materia de alimentación, entre otros aspectos que afectan la normal permanencia de los detenidos en los centros de reclusión de paso”, se indica en el informe.



El estudio de la Procuraduría da a conocer que en los tres centros de detención permanecen 130 reclusos, de las cuales solamente 55 reciben alimentación por parte de sus familiares y los 75 internos restantes padecen hambre.



“Les toca a estos 75 reclusos pedirles comida a sus compañeros de celda, parte de la alimentación que es llevada por las familias para poder sobrevivir”, señalan.



Varios reclusos consultados por la situación declaran que ha sido muy difícil para ellos permanecen durante tanto tiempo en lugares que no cumplen con las condiciones de sobrevivencia.



Cuentan que por ser de otros pueblos diferentes a Sincelejo, e inclusive de otros departamentos y de no contar con familiares que lleguen a visitarlos, la situación se les torna más difícil.



“No tenemos acceso a la comida, no contamos con un familiar que nos lleve un plato de alimento y son los compañeros quienes nos entregan un poco de lo les dan”, dicen.

Solamente hay una unidad sanitaria y

una ducha para 36 sindicados de delitos

Hacinamiento carcelario Foto: Procuraduría

Para los detenidos, otra de las situaciones que tienen que enfrentar es la forma de acceder a los baños y en especial para hacer sus necesidades fisiológicas.



Informan que en la Unidad de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía General de la Nación, solamente hay una unidad sanitaria y una ducha para 36 sindicados de delitos, quienes permanecen recluidos.



“Hemos tenido que utilizar botellas para hacer nuestras necesidades fisiológicas, nunca hemos recibido elementos para nuestro aseo personal y no recibimos atención en salud”, denunciaron.



Los funcionarios de la Procuraduría encontraron que las celdas donde se encuentran no tienen iluminación y la ventilación es nula, lo que hace más difícil su permanencia en estos lugares.



“Tampoco se les permite la comunicación con sus familiares y sus abogados”, dice el informe.

Es responsabilidad de las administraciones

municipales suplir las necesidades de los detenidos

Hacinamiento carcelario Foto: Procuraduría

Para la Procuraduría General de la Nación es responsabilidad de las administraciones municipales suplir las necesidades de los detenidos en estos centros de paso y recordaron que existe al respecto una sentencia de la Corte Constitucional.



“El apoyo para los reclusos debe hacerse durante cuatro meses y en medio de las mínimas condiciones de alimentación, acceso a baños, buenas condiciones del lugar, salud, ventilación, distribución de hombres, mujeres y menores de edad inclusive”, indica la sentencia.



Por ahora los detenidos en celdas de paso en Sincelejo continúan enfrentando las difíciles condiciones de los lugares, en espera de que las autoridades tomen las medidas de solución.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo