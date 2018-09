Habrían inyectado silicona líquida en gluteos de tres venezolanos

Tres jóvenes venezolanos se encuentran en estado grave de salud en el Hospital Departamental de Villavicencio tras haberse practicado cirugías estéticas para levantar los glúteos.

A los jóvenes les habrían inyectado silicona líquida, en un tratamiento estético fraudulento que habría realizado una mujer, también venezolana, residente en Acacías (Meta).



De acuerdo con el secretario de salud de Villavicencio, Jorge Hernán Mojica Molinares, los hombres han contado que por cada tratamiento les cobraron 100.000 pesos y les inyectaron una sustancia de la cual no se tiene conocimiento de su composición química o procedencia. La sustancia les han provocado necrosis en los tejidos, es decir que el músculo afectado por el químico se descompuso.



Los ciudadanos venezolanos han pedido al personal del Hospital mantener en reserva sus identidades y evitar cualquier contacto con representantes de los medios de comunicación para no exponer su caso individualmente. Fuentes del centro médico señalan que hace pocas semanas un paciente fue atendido en similares circunstancias.



Mojica Molinares aseguró que de acuerdo con la alerta emitida por la Secretaría de Salud del Meta, tras los datos suministrados por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) y por información entregada por algunas personas allegadas a los afectados, la persona que inyecta este producto está captando clientes en la capital del Meta y municipios cercanos, por lo cual se le pide a las personas que no caigan en este tipo de tratamientos fraudulentos y peligrosos.

​



Las autoridades también pidieron a los ciudadanos que sepan del lugar donde se encuentran quienes están ofreciendo estos procedimientos estéticos que se comuniquen con el teléfono de emergencias 123 para denunciarlos.



A su vez recomendaron a las personas que tengan el deseo de practicarse cirugías estéticas que revisen que el personal médico que practica estos tratamientos esté certificados en su especialidad y que los centros clínicos donde se practique también cumpla con los estándares de calidad para hacer este tipo de procedimientos.







NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1