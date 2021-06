Habrá diálogos para reabrir los peajes en Caldas

Durante las jornadas de protesta de mayo, los dos peajes departamentales de Caldas fueron vandalizados. Desde ese momento, están cerrados y no se sabe cuándo podrán reabrirse, pues siguen las inconformidades.

La Gobernación de Caldas anunció esta semana que el cobro del peaje de La Estrella, ubicado en límites de Manizales y Neira, se reactivaría a partir del 28 de junio e informó de varios alivios y descuentos. Sin embargo, volvieron a vandalizarlo como manifestación de su inconformidad con el estado de las vías que comunican con el norte del departamento.



En ese sentido, se anunció que se harán mesas de diálogo con la comunidad para concertar y evitar este tipo de actos.



Para la reactivación de este peaje se habían anunciado compromisos como la intervención de 187 kilómetros con mantenimiento rutinario y 400 kilómetros de mantenimiento periódico en las vías del norte de Caldas, con una inversión total de 3. 500 millones de pesos. También, obras de protección y drenaje, parcheo y señalización por alrededor de 1.400 millones más. Además, la reducción de tarifas del 20 por ciento para los vehículos.



Sin embargo, los anuncios no lograron apaciguar los ánimos, por lo que la próxima semana habrán jornadas de diálogo en el municipio de Neira y convocarán a las comunidades de otros municipios implicados.



Así las cosas, mientras se logran los acuerdos, está en veremos la apertura tanto del peaje de LaEstrella y el de la vereda La Quiebra de Vélez, con el cual también hay inconformidad. En ese caso en particular, la comunidad ha pedido retirar el peaje. Ese debate está ahora mediado por la Asamblea departamental.



Según la administración departamental, la pérdida mensual por no operar estos peajes es de 613 millones de pesos.



