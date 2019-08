Anuncian bloqueos en La Mesa de los Santos por protestas contra peaje

La comunidad de La Mesa y Los Santos, en Santander, prepara una marcha en contra del peaje para el próximo domingo 4 de agosto a partir de la 1:00 p. m., con el argumento de que el contratista que maneja el recaudo no cumple con sus obligaciones de mantenimientos viales mientras el pago se hace a diario.



Esta ‘concesión’, a la que la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) llama un contrato de obra a 20 años con precios unitarios que se actualizan año a año porque no cumple con los requisitos de concesión según la ley 80, fue entregada en el 2004 por el gobernador Hugo Aguilar Naranjo a la empresa Construvicol, propiedad de Reinaldo Bohórquez.

El contrato fue suscrito a 20 años hasta el 2024 por un valor de $57.561 millones, más la interventoría, a cargo de Carlos Alberto Ríos, por $1.755 millones. El compromiso del contratista era que con los recursos del peaje se hiciera la repavimentación de los 43 kilómetros de vía hasta Los Santos y el mantenimiento de 124 kilómetros de vías veredales.



A la fecha, 14 años después de iniciada la concesión, según el ingeniero Mario Torres, de la Veeduría de la CCB, se han recaudado $70.000 millones y tan solo se ha ejecutado un 11% de las obligaciones. Torres añadió que lo “absurdo” del contrato es que el contratista no tiene la obligación de ejecutar las obras de una vez, sino que si quiere lo puede hacer en el último año del contrato.



“Las obligaciones se han diluido porque el contrato se tergiversó y se consintió desde su inicio, por la interventoría y el departamento, de que se ejecutara así y es lo que hemos denunciado. Y sobre las vías veredales, los mantenimientos son periódicos, pero la comunidad denuncia que son deficientes”, dijo Torres.

Por estas situaciones la comunidad se ha manifestado en varias oportunidades y le han pedido a la Gobernación tomar cartas en el asunto, pero lo único que han logrado es un descuento para 400 vehículos. Por lo demás, nada.



Yorguin Pérez Cardozo, miembro del Comité Coordinador de la Protesta, señaló que además de manifestarse en contra del incumplimiento en el arreglo de las vías, también lo harán por los trancones que se registran los fines de semana debido a que Construvicol no habilita más casetas para el pago del peaje, y para que se habilite el descuento del 50% en el pago a todos los residentes de La Mesa y Los Santos que tengan carros. “La malla vial no está en buenas condiciones, exigimos que se rebaje la tarifa al 50 % para los residentes tal y como ocurre en los demás peajes del país, y que se resuelva lo de los trancones. La protesta tendrá tres puntos de encuentro: La Bomba de Linderos, el Mercado Campesino y Centro Comercial Guayabal. La protesta será pacífica y ya contamos con los permisos”, dijo Pérez.



Jhan Alcibiades Céspedes, también del Comité, señaló que el trancón que se vive los fines de semana es impresionante y el contratista no ha tomado acciones para mejorar la situación, lo que

“Afecta a los turistas y a quienes residimos en La Mesa y Los Santos. Estaremos en la marcha”, señaló.

La malla vial no está en buenas condiciones, exigimos que se rebaje la tarifa al 50 % para los residentes tal y como ocurre en los demás peajes del país, y que se resuelva lo de los trancones

La comunidad espera que la Gobernación atienda esta solicitud. Sobre la ampliación de un punto de cobro en el peaje, el veedor de la CCB, Mario Torres, informó que se acordó con el contratista la compra de un lote adjunto a la caseta actual para poner otro punto de recaudo y agilizar el tránsito.



Céspedes, residente en La Mesa, propuso que los domingos y los festivos en hora pico la vía entre el sector El Buey y el cruce a la vía con Los Curos se deje bajando y que los vehículos que requieran subir a La Mesa lo hagan por la vía de Los Curos. “Con esto se agiliza el tránsito, pero el contratista dice que se necesita un estudio de tráfico y no lo harán”, dijo.



“La gente protesta porque somos los que pagamos el peaje. La Gobernación y alcaldía no ponen un peso. Somos el único municipio del país con un peaje particular”, indicó Yorguin Pérez, quien invitó a la comunidad salir a marchar masivamente. La concesión no se ha pronunciado.



LUIS ALFONSO CÁRDENAS

EL TIEMPO/ADN​BUCARAMANGA