Familiares de dos de los cuatro soldados wayú asesinados en un atentado por la guerrilla del Eln en el Catatumbo, aseguran que nunca pensaron que fueran a regresar sin vida, ya que son varios los jóvenes que han salido a prestar el servicio sin ningún contratiempo.



(Lea también: Así fue la despedida y homenaje de los nueve soldados acribillados en Catatumbo)



A pesar de que el soldado José David Pushaina Epiayú ya le había expresado a su madre Adelaida Pushaina los temores que sentía de no regresar vivo, ella jamás pensó que se convertirían en realidad.

Facebook Twitter Linkedin

Los cuerpos de los uniformados fueron recibidos con honores en Riohacha. Foto: Eliana Mejía Ospino

“Yo no me esperaba esto, como siempre todos mis primos habían regresado bien de allá, yo pensé que iba a ser lo mismo. Mi primo vino y no siguió más, mi sobrino vino y lo acabó y yo dije va a ser lo mismo, si yo sé que algo le iba a pasar, yo no lo suelto”, sostiene.



Llevaba 10 meses vinculado al Ejército y quería ser soldado profesional. Desde que se incorporó fue trasladado al Norte de Santander, durante ese tiempo, solo vino a La Guajira en dos ocasiones, la última vez fue hace un mes.



“Vino motivado de allá, pero siempre me decía: «mami allá tuvimos un atentado, eso está feo allá, mamá (...) Yo no sé si venga en una urna», y ahí está; ahora me lo van a traer en una urna", relató su madre.



(Además: ¿Quiénes eran los militares que murieron en el atentado del Catatumbo?)



Recuerda que la última vez que lo vio fue el viernes pasado cuando hablaron por vídeo llamada y al día siguiente solo hablaron vía telefónica. A su hijo le habían robado el celular en la comunidad cuando estuvo de visita en el mes de febrero y desde entonces se comunicaba a través del celular de un compañero.



Con mucho dolor recuerda que su segundo hijo cumpliría 19 años el próximo 22 de abril y su sueño era convertirse en un soldado profesional, puesto que no quiso estudiar, solo alcanzó a cursar hasta tercero de primaria, le gustaba trabajar y antes de irse para el Ejército se dedicaba a la pesca.



Él quería trabajar para ganar dinero y ayudarla con el fin de sacar adelante a sus dos hermanos menores.



Adelaida, es una madre soltera de cuatro hijos, el mayor de ellos es vigilante en el municipio de Albania, los otros dos son menores de edad. Trabaja en el área de servicios generales de una institución educativa en la comunidad de Las Delicias, en donde vive junto a sus hijos, ubicada a unos ocho minutos de Riohacha.



En esta comunidad, la que la mayor parte de sus habitantes viven de la pesca en el mar Caribe y son varios los jóvenes wayú que se han ido a prestar el servicio en el Ejército, con la esperanza de cambiar su suerte y tener mejores oportunidades de ingreso.



José David será recordado siempre por ser un muchacho alegre. Su tía Celia Herrera, lamenta mucho no haber podido poner la música de Diomedes Díaz que tanto le gustaba para recibirlo como le hubiera gustado.



En medio del llanto Celia recuerda las palabras que le decía su sobrino a su mamá “no sé si regreso vivo o muerto, pero te aseguro que vengo en caja”.



(Puede leer: Ataque a soldados en el Catatumbo: ¿Qué grupos se mueven en la zona?)



José David será sepultado este sábado en la comunidad de Manzana, en zona rural de Manaure, de donde es oriunda su madre.

Recuerda la última sonrisa que Herzel le regaló

Facebook Twitter Linkedin

Cuatro de los nueve militares asesinados por el Eln eran wayús. Foto: Eliana Mejía Ospino

La ranchería El Horno ha dado muchos soldados al Ejército, hay mucha gente allá, hay pelaos que todavía no han salido FACEBOOK

TWITTER

Dario Aguilar Bonivento, primo del soldado Herzel Fernández Bonivento, recuerda que la última vez que se vieron no quiso quedarse en La Guajira a acompañarlo en la misa de seis meses de su padre, puesto que él quería que su conducta fuera excelente ya que deseaba quedarse en el Ejército.



Ese día le regaló una sonrisa que aún recuerda y que no se le olvidará jamás. “El sargento que él tenía lo estimaba bastante y lo iba a palanquear para quedarse como soldado profesional”, dijo.



(También: Siete de los militares masacrados por el Eln estaban prestando servicio militar)



Relata que se incorporó al Ejército porque le gustaba y en la comunidad El Horno, ubicada a unos 10 minutos de Riohacha, la mayoría de los compañeros se habían ido y habían regresado sin problemas.



“Nuestra ranchería El Horno ha dado muchos soldados al Ejército, hay mucha gente allá, hay pelaos que todavía no han salido. Los primeros han estado acá, los otros se han incorporado con otros batallones que han venido a reclutar y se los han llevado para otra región del país”, sostiene Aguilar.



Recuerda que en la última llamada que le hizo, dijo que “la gente que está al margen de la ley ya le venían haciendo un estudio para hacer este acto criminal, uno de los primos que estaba haciendo el curso con él y que salió ileso en el atentado eso fue lo que nos comentó también”.

Más noticias

- El mensaje del Ministro del Interior al Negro Óber, a Castor y a Digno Palomino



- Video: conductor denuncia que agentes le pidieron dinero para no sancionarlo



- Barranquilla: pánico por hombre herido que se sube a bus e intimida a pasajeros

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha