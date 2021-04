Así sobrevive la cava del puro en medio de la pandemia

Doménico Airaudo es un sobreviviente.



El Italiano celebra 22 años de haber aterrizado en Cartagena y haber fundado la Cava del Puro, el mayor distribuidor de habanos en Colombia.



Así reinventó su negocio en medio de la pandemia este hombre sexagenario, que da trabajo a un puñado de cartageneros.



En marzo del 2020, cuando el Gobierno Nacional anunció el cierre de vuelos y comenzaron los confinamientos, el viejo local de tabacos en la Calle San Juan de Dios cerró… pero no para siempre.



Durante 9 nueve meses el Centro Histórico fue una ciudad desocupada y fantasma. Una imagen inédita de la primera ciudad turística del país.



Las calles que Doménico estaba acostumbrado a ver atestadas de viajeros enamorados y familias felices venidas de todos los rincones del mundo, ahora estaban vacías.



Este italiano dicharachero y de gran sentido del humor tiene la autoridad para hablar de una ciudad que conoce, aún en su propia idiosincrasia, y por ello es un crítico ácido del corralito de piedra y sus dirigentes.

La cava del puro en Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Además, La Cava del Puro es visita obligada de políticos, deportistas y personalidades internacionales como el expresidente norteamericano Bill Clinton.



Allí, al calor de un trago de ron y un puro se debate de política, ciudad… y hoy de pandemias.



En entrevista con EL TIEMPO, Doménico hace un balance de Cartagena en medio de la pandemia y cuenta cómo sobrevive en estos días grises.



¿Cómo ve el futuro inmediato de los comerciantes en el Centro Histórico?

Todavía no está llegando el turismo internacional a Cartagena, esa es la gran divisa.

¿Cómo sobrevive la Cava del Puro en la pandemia y después de 9 meses de estar cerrada?

Tuvimos que cambiar de local y reducimos costos en arriendo. Nosotros por suerte estamos trabajando con los clientes de siempre.



¿Los clientes nacionales suplen al comprador internacional?

Los clientes nacionales son muy pocos, y no compran en la misma proporción que los clientes internacionales que teníamos antes de la pandemia.

¿Cómo están sobreviviendo?

Hoy podemos tener un 20 por ciento de clientes que llegan con el turismo nacional; pero el 80 por ciento de nuestra clientela eran turistas internacionales: europeos, americanos o suramericanos.

La Plaza de San Pedro, en el Centro Histórico, uno de las zonas comerciales que esperan turistas. Foto: John Montaño

¿Cómo les fue en Semana Santa, cuando Cartagena volvió a tener una alta afluencia de turistas?

Mejoró un poco, pero estamos con ventas del 20 por ciento en relación con lo que vendíamos antes de la pandemia.

¿Qué estrategia han usado para llegar a sus clientes?

Por redes sociales. A todos los clientes se les informa donde es la nueva Cava del Puro de Cartagena. En la actual situación del planeta no es posible vivir sin internet. Antes la gente llegaba a la fija a nuestro local en la Calle San Juan de Dios, pero ahora hay que informarle a la gente y orientarla para que lleguen a nuestro nuevo local en la Calle Gastelbondo.

¿Qué consejo da a los empresarios que lo han perdido todo y quieren reactivarse económicamente?

No hay que estar de prisa en este momento y hay que atesorar los recursos. Para evitar una quiebra no es el momento de arriesgarse.

¿Cómo afectan los precios elevados de los arriendos en Cartagena a la reactivación económica de la ciudad?

Los precios de los arriendos en Cartagena son iguales que antes de la pandemia, pero resulta que los turistas no vienen igual que antes del 2020. Por lo tanto hoy no es viable un negocio. Hoy un local puede producir entre el 10 y el 20 por ciento de lo que se producía antes del 2020. Entonces uno no se puede aventurar a pagar 20 millones de pesos mensuales en un arriendo si las ventas están por el piso.

Pero los dueños de locales y viejas casonas alegan que los impuestos que deben pagar son muy elevados…

Claro, pero advierto que en el Centro Histórico no hay locales económicos con relación a esta crisis económica, y es por ello que hay un centenar de locales vacíos que nadie quiere y nadie puede pagar. Y además, los arrendadores no quieren bajar sus precios.

¿Cuál podría ser una solución intermedia para ambas partes?

La solución es hacer un contrato para uno o dos años a un precio razonable. Después de ello, si la economía se va recuperando, se podría aumentar el precio del arriendo, pero los dueños de los locales no quieren escuchar propuestas… quieren millonadas.

¿Cómo ve las medidas que ha implementado el Distrito contra la pandemia?

Uno entiende que son necesarias, pero uno no puede ir a una ciudad turística y no divertirse. Así que por ahora no vamos a tener el grueso de turistas del pasado.

¿Cómo la inversión en la ciudad?

Hay que invertir en la ciudad, cumplimos un año en el que no se invirtió nada, todas las calles tienen huecos, faltan tapas.

