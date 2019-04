'Mi detención fue un tema político y no judicial': Rafael Martínez

Al cumplirse el primer mes de su suspensión como alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, permanece tranquilo en un cómodo apartamento que arrendó en el sector de Pozos Colorados, al ser cobijado con detención domiciliaria por presunta corrupción en la contratación de obras de cuatro puestos de salud. Está a la espera de aclarar pronto su situación judicial y poder asumir de nuevo el control de la Administración Distrital.

El mandatario en dialogo con EL TIEMPO dijo que ha aprovechado este receso del ejercicio público para reflexionar y revisar desde afuera el avance del Plan de Desarrollo; lo que se ha conseguido y lo que está pendiente, pero también para hacer mejoras que pueda aplicar cuando retome a la Alcaldía.



Aunque asegura que ha intentado mantenerse al margen de la gestión que viene desempeñando el alcalde encargado Andrés Rugeles, designado por la Presidencia de la República, Martínez en un par de ocasiones no pudo contenerse y ha denunciando supuestos abusos de su sucesor temporal, cuyas decisiones estarían en contra del cambio positivo que su Gobierno venía logrando en Santa Marta.



Las redes sociales han sido el canal utilizado por Rafael Martínez en las cuatro paredes, no solo para enterarse de lo que sucede en la capital del Magdalena, sino para estar en contacto con los ciudadanos y pronunciarse cada vez que lo ha visto necesario.

Ratifica que es inocente y que la decisión de un juez de dictarle casa por cárcel tiene razones políticas y no jurídicas. El mandatario Martínez no se considera un peligro para la sociedad, más bien le preocupa que el intento de las familias tradicionales de sacarlo de la Alcaldía perjudique a Santa Marta como a su parecer está sucediendo, entre otras cosas, con la crisis del agua, cuya solución estructural se enreda cada día más.



El Alcalde agregó que en estos 30 días de suspensión ha adquirido una nueva virtud: la paciencia. Si bien por lapsos, siente incertidumbre y ansiedad por resolver pronto su tema judicial, al final opta por ocupar su mente ya sea disfrutando de la compañía de su pequeña hija y esposa, contemplando el paisaje que le brinda su residencia o viendo alguna serie de Netflix que se ha convertido en otro de sus pasatiempos favoritos.

¿Cómo ha sido este mes por fuera de la Alcaldía?



Estos 30 días a nosotros nos ha servido para observar un poco ya desde afuera, cómo va el Plan de Desarrollo, lo que hemos conquistado, lo que está pendiente, mirar un poco los toros desde la barrera; también mirar realmente las mejoras que pudiéramos hacer con el favor de Dios ahora que volvamos. También ver el corazón negro y oscuro que tienen ciertas personas en la ciudad, que algunos siendo claramente opositores al Gobierno dejan ver sus reales intenciones de volver a tener acceso a la caja de la Alcaldía como en el pasado.



¿En qué invierte su tiempo?



Este mes lo he aprovechado para una operación en el ojo que venía aplazando desde hace tres años. También he tenido tiempo de visualizar qué más podemos hacer para seguir engrandeciendo esta ciudad y acumulando energía para que ahora que lleguemos, podamos culminar lo que está pendiente en nuestro Plan de Desarrollo.

Algunos siendo claramente opositores al Gobierno dejan ver sus reales intenciones de volver a tener acceso a la caja de la Alcaldía como en el pasado. FACEBOOK

TWITTER

¿Ha intervenido en la gestión del Alcalde encargado?



Hemos estado al margen, pero evidentemente me he pronunciado en un par de temas cuando me ha tocado. Intervengo muy puntualmente con los trinos, pero el otro día estaba viendo en redes la manera abrupta e ilegal como allanaron la Alcaldía y mi despacho, y hay que advertirlo, en cualquier momento salen con un falso positivo. Hay que alertar a la ciudadanía que esos computadores fueron manipulados por otras personas, y ahora sí fue la Fiscalía formalmente hacerle la debida inspección judicial a los computadores. Hay que advertir que esos computadores ya fueron manipulados por ellos, y que algo pudieron implantar para acusarnos.



¿Cómo analiza el tema del agua?



En estos días me tocó hacerle un recorderis a los amnésicos del por qué no se había resuelto el problema de agua para Santa Marta, que no se solución en 50 años, y los pendejos de Rafael Martínez y Carlos Caicedo lo iban a resolver en siete; y claramente no lo íbamos a resolver ni Caicedo ni Martínez, ni Superman ni Batman, porque el tema es estructural. Porque además nos dejaron una ciudad en Ley 550 con 250 mil millones de pesos en deudas, y sin un plan, ni proyecto, y mucho menos un centavo. Adicionalmente, un contrato con Metroagua que se acabó hace dos años. Hoy tenemos una ruta clara para darle respuesta a este problema y estamos impedidos.

Claramente no lo íbamos a resolver ni Caicedo ni Martínez, ni Superman ni Batman, porque el tema es estructural. FACEBOOK

TWITTER

¿Han favorecido a los políticos tradicionales con su situación?



Ahora con las acciones del Procurador Regional que Esperamos que el Procurador General de la Nación tome cartas en el asunto porque el doctor Jorge Escobar Silebi, se convirtió en un actor político más, creo que el doctor Escobar debería pensar realmente hacerse a un lado del órgano de control y dedicarse a la política porque yo pienso que él quiere es hacer política. Entonces que se dedique a hacer política, que se lance a algo que gane y pueda adelantar sus proyectos y sus propuestas y no cogobernar desde el órgano de control. Aquí la que está perdiendo es la ciudad, por el afán desmedido que tiene de volver al poder aquellos que por mucho tiempo gobernaron sin hacer nada.



¿Cuánto cree que este proceso puede demorar?



Todos hicieron la apelación y lo que se da tradicionalmente en estos casos es que la decisión se toma normalmente hacia un mes o un poco más. Yo espero que no dure más este tiempo, no quiero generar ningún tipo de presión indebida al juez porque confío plenamente en que va a estudiar el caso y va a decidir en derecho por lo tanto espero el tiempo que tenga que tomarse.

Con relación al señor Rúgeles es difícil cuando llegas y claramente como él que no representa el proyecto político por el que los samarios votaron FACEBOOK

TWITTER

¿Qué pasa con la terna?



Lo que ha demostrado el Presidente, en estos casos con relación a otros, es que ha demorado en estudiar la terna sin razón. Qué tanto puede demorar el estudio de las hojas de vida de tres personas y decidir; claramente hay un interés político en no nombrar de la terna, o no rápidamente, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta.



¿Cómo califica la gestión del Alcalde encargado?



Con relación al señor Rúgeles es difícil cuando llegas y claramente como él que no representa el proyecto político por el que los samarios votaron, él debería estar esperando que el Presidente nombre a uno de la terna, no tiene nada que hacer, porque aquí hay un Plan de Desarrollo. Ahora está vinculando gente a diestra y siniestra de los grupos políticos tradicionales del departamento. Es más, sus aliados políticos en el departamento no somos nosotros, claramente está demostrado que viene hacer una tarea política a la familia y actores políticos que lo acompañan o que lo rodean.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv