La mujer que mostró sus senos en pleno desfile magno del pasado 6 de enero, en el marco de la celebración del Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, salió al paso de las severas críticas que desde distintos sectores sociales se conocieron este sábado por su mal comportamiento y pidió disculpas a los organizadores y a la ciudadanía.



Sin identificarse, la mujer confesó a través de un video que circula por las redes sociales que “yo estaba en estado de alicoramiento”.



(También lea: Cuestión de pandebono: pan vallecaucano está entre los mejores del mundo)

“Yo en el día de hoy quiero pedirles una gran disculpa a todo Corpocarnaval, a todo Pasto”, aseguró y luego contó que “el día de ayer sucedieron unos hechos muy vergonzosos de mi parte”.



Sobre el autor de la carroza en la que ella participaba por la senda del carnaval declaró: “Michel Paz no tiene nada que ver con esto”, y sostuvo que con sus propios recursos compró el puesto en el vehículo e hizo el vestuario que utilizó con motivo de la ocasión.



Su reacción se produjo ante las airadas voces de indignación y rechazó por parte de las autoridades y la comunidad de Pasto, después de conocerse un video en el que la mujer aparece ingiriendo licor y segundos después procede a descubrir sus senos, ante la mirada atónita de niños, jóvenes y adultos que a esa hora de la tarde del 6 de enero observaban el paso de los distintos motivos, a la altura de la Avenida de los Estudiantes.



(Además: Uno de los tradicionales desfiles de la Feria de Cali no iría más)



“Estoy muy apenada, no quiero por favor que esto se me salga de las manos, no quiero tener una sanción porque esto sucedió en estado de alicoramiento”, insistió.



“Estoy muy avergonzada con Michel Paz, con todo el equipo de trabajo, ellos se esforzaron tanto para que yo la llegue a cagar así tan feo”, anotó.

Facebook Twitter Linkedin

Mujer contó lo ocurrido durante desfile magno. Foto: Archivo particular

Una vez más dijo “esto se me sale de las manos” y nuevamente comentó que ese lamentable episodio se produjo porque se encontraba en estado de embriaguez.



Hasta el momento los directivos de la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos, Corpocarnaval, no se han pronunciado sobre este lamentable hecho, que una vez más deja como gran enseñanza a las autoridades en general de la capital de Nariño, que se debe ejercer un mayor control sobre las personas que participan en las carrozas durante el citado desfile.



El alcalde de Pasto, Germán Chamorro, fue el primero en advertir que en adelante se tendrá que verificar el comportamiento de quienes hacen parte de las carrozas durante su recorrido por la senda del carnaval, al igual que evitar el consumo excesivo y desmesurado de licores.



Insistió el funcionario que la cultura ciudadana, la bondad y decencia de los habitantes de Pasto no pueden quedar en duda ante el país, por este tipo de conductas reprochables y censurables desde todo punto de vista.



Este año fueron un total de 20 motivos que bajo esa modalidad recorrieron las principales calles de Pasto, todas ellas elaboradas con gran esmero, dedicación y sacrificio por parte de los artesanos quienes una vez más demostraron que son los grandes protagonistas del Carnaval de Negros y Blancos.



Este año el gran ganador fue el artista José Vicente Revelo con su carroza “Inmortal”, al ocupar el primer lugar otorgado por el jurado calificador del desfile.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO