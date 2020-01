Habla mujer señalada de vender carne de perro en restaurante

Wendy Saray Osuna, administradora del restaurante de comida china que fue sellado temporalmente por las autoridades sanitarias del municipio de San Gil (Santander) tras una denuncia sobre la posible venta de carne de perro en dicho establecimiento, manifestó que todo el escándalo se habría causado por una confusión.

Osuna le habló al medio local El Regional y aceptó que las fotografías que circularon en redes sociales donde se apreciaba un animal cuadrúpedo sin piel en una cocina sí corresponden al restaurante de comida china que ella administra.



“Las fotos efectivamente fueron acá. La persona estaba arreglando dos camuros que se compraron acá en San Gil en la plaza de mercado. Se compraron para un evento que pidieron dar un plato típico de la región”, indicó Osuna.

Entonces no es cierto que estén investigando las muestras porque no tomaron nada FACEBOOK

TWITTER



El camuro es un animal cuadrúpedo con características similares a las del cabro y la oveja, en San Gil es común encontrar esta especie y para la población de la región es habitual encontrarlo en su plato.



De este evento quedó una pieza de la pierna del animal que está refrigerada en una de las neveras del restaurante, “cuando vinieron las autoridades a hacer el operativo encontraron el pernil pero en ningún momento ellos se llevaron alguna muestra, no se llevaron nada. Entonces no es cierto que estén investigando las muestras porque no tomaron nada”, indicó la administradora del lugar.

ATENCIÓN🚨 La denuncia sobre la utilización de carne de perro que era usada en restaurante de San Gil en #Santander es REAL. Todo inició con la denuncia en facebook del medio local: El Regional. Abro hilo con este aberrante caso👇🏼@MONYRODRIGUEZOF @piedrahitangela @MAguilarHurtado pic.twitter.com/szHk99jvS0 — Rosa Juliana Herrera Pinto (@juliherrerap) January 14, 2020

La razón por la que las autoridades hicieron el sellamiento temporal fue porque los propietarios no presentaron los documentos de la procedencia de los cárnicos que utilizan en el lugar, sin embargo, la administradora asegura que compran la carne en un negocio de la plaza de mercado del municipio.



“El dueño del negocio me pidió dos camuros y yo se los pedí al que los mata y se los entregué abiertos sin viseras, sin patas y si cabeza, allá se los llevé para el pelarlos porque se pelan con candela”, indicó, a El Regional, Pedro Chacón, vendedor de la plaza de mercado de San Gil.

Así luce un camuro Foto: Uniagraria.edu.co

Finalmente, la administradora aseguró que “no es verdad que sea carne de perro no vendemos eso en nuestros platos ni en nuestro menú”.



La Secretaria de Salud de Santander, María Eugenia Triana enfatizó en que “aún no se puede asegurar que la carne decomisada corresponda a la de un perro, sin embargo, se realizarán los estudios pertinentes para identificar el ADN a qué animal corresponde”.



Por lo pronto se mantendrá el sellamiento y la investigación. “De reabrirse el restaurante tendrá controles constantes por parte de las autoridades ambientales”, indicaron desde la Gobernación.





BUCARAMANGA