El conmovedor relato de papá de bebé 'milagro' tras feroz avalancha

Fabián Andrés Jaimes recuerda cada segundo del paso de la avalancha que se llevó a toda su familia en Piedecuesta, Santander. La tragedia que completa este miércoles una semana y todavía tiene desaparecidos a su esposa, Íngrid Hernández, y a dos de sus hijos, de 5 y 9 años, además de otras dos personas. Por los hechos fallecieron tres conocidos.



El padre de familia cuenta que en la noche del martes pasaron un buen rato viendo televisión. También estuvieron un tiempo por fuera de la casa con los niños y luego acostaron, con su esposa, a los niños. A las 11 de la noche ya estaban en las camas, al otro día debían madrugar para cumplir con sus obligaciones en la granja avícola en la que laboraban.

“No se escuchaba nada raro, teníamos que madrugar a trabajar al día siguiente, entré, arropé a los niños, ella se acostó, apagamos todo y dijimos hasta mañana", cuenta Fabián.



No habían pasado 20 minutos desde que acostó a los niños cuando la primera ola golpeó las paredes de su casa.



El agua de inmediato se filtró e inundó la pieza. "Nos dejó en pánico, en ‘shock’, no sabíamos qué estaba pasando", narra Jaimes.



La reacción del hombre fue levantar de inmediato, prender la luz e intentar abrir la puerta, pero por la fuerza del agua solo logró abrir un pequeño espacio. Por ese resquicio se veía muchísima agua. Sabía que estaba rodeado.



De la escena recuerda que los miembros de su familia gritaban, él trató de calmarlos diciendo que todo iba a pasar pronto, pero el agua no paraba de entrar.



“Empezó a subir el nivel, cada vez más agua, ya casi estábamos pegados al techo, yo monté los niños en el chifonier (armario). Ellos estaban muy asustados, entonces estuve con ellos calmándolos y diciendo que iba a pasar", cuenta.



Lo cierto es que una vez el padre intentó animarlos y subió a los niños en el armario, una ola más grande, que llevaba palos y otras cosas, impactó las paredes de su hogar y fue la que terminó por derrumbar la casa.

"La ola nos sacó. Ese es el último recuerdo de ellos, cuando vi ya me llevaba la corriente de ahí para abajo”, dice.



Fabián cuenta que su familia no tuvo tiempo de salir de la casa. Era impresionante cómo el agua inundó por completo la vivienda y los tenía pegados al techo sin poder salir siquiera de la habitación.



Íngrid, madre de los niños, entró en ‘shock’ porque no sabe nadar, pues le tenía pánico al agua. "No pensé que llegara a esa magnitud. En una situación de esas le pedimos a diosito que protegiera a nuestros hijos, ellos primero, ellos eran todo para mí, sinceramente no sé qué pasó”, añade.

El niño milagro

Al día siguiente toda Santander amaneció con el informe de la tragedia. Fabián estaba golpeado pero alcanzó a salir de la avalancha que arrastraba lo que encontraba.



Justo a las 8 de la mañana, cuando el padre de familia buscaba con desespero a sus tres hijos y esposa, un vecino del sector halló a Dylan, su bebé de 9 meses. Era un milagro que el niño sobreviviera al fenómeno natural.



Tanto Fabián como Dyalan permanecen en un centro médico de Piedecuesta tras vivir una pesadilla por culpa de la avalancha y esperando conocer alguna noticia sobre la desaparición de Íngrid y los dos hermanos.



“Han sido días muy duros porque, sinceramente, uno estando acá y no buscando a la familia es muy difícil. Por otro lado, hemos estado muy bien atendidos, hay mucho apoyo de la gente, también cogiendo fuerzas para salir adelante con el niño, que es un motor que me dejó diosito para salir adelante”, cuenta Jaimes.

El niño responde al nombre de Dilan. Autoridades siguen en búsqueda de personas con vida. Foto: Archivo particular

Aunque hace una semana permanecen en chequeos médicos, padre e hijo están cerca de dejar la clínica para seguir con las labores de búsqueda.



“Él está conmigo aquí, llegamos los dos y nos vamos los dos. Él va muy bien, ha evolucionado excelentemente”, narra.

Lo que viene

Fabián sabe que a pesar de la tragedia la vida sigue, este capítulo, asegura, siempre lo recordará, pero tiene un motivo más para salir adelante.



“Para mí es como si hubiera pasado, mejor dicho, ayer, recuerdo todo con mucho dolor, con mucha tristeza, son cosas que no se van a olvidar fácilmente. Me toca luchar por mi hijo, él es mi motor, yo recuerdo todo, mejor dicho, como si hubiera pasado hace horas”, puntualiza.



Dylan, quien fue encontrado por la comunidad en medio de rocas, barro y residuos vegetales, cumplió este lunes 10 meses de edad, dejando atrás un mes de vida del que, tal vez, no recordará en un futuro y del que será el símbolo de un suceso del que Piedecuesta se espera recuperar.



El padre quiere sumarse ya a los rescatistas que buscan a su esposa y dos hijos.

Sobre la avalancha

Según el último reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), que lidera el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, un total de 1.099 personas son las damnificadas por el fenómeno natural, que integran 349 familias, entre ellos 290 menores, según el Registro Único de Damnificados realizado desde el jueves 27 hasta el lunes anterior en 27 veredas de ese municipio.



BUCARAMANGA