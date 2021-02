Habla la madre del soldado que podría padecer síndrome de Estocolmo

Las declaraciones que dio este martes el soldado Yonny Andrés Ospino Castillo, de 19 años, tras ser liberado de un secuestro en Norte de Santander, han generado todo tipo de reacciones en redes sociales.



Una vez en libertad, en entrevista con medios locales, Ospino dijo sentirse "amañado" con sus captores de la guerrilla del Eln y, con la voz entrecortada, manifestó: "La verdad, yo no tengo nada que decir o que me hayan dado mal trato. Estoy feliz de estar libre, pero a la vez triste, porque ya me estaba encariñando con ellos”.



Psicólogos han advertido que el de Yonny Andrés podría ser un caso del síndrome de Estocolmo, el cual, según la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, "es un estado en el que la víctima de secuestro, o persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador".



Por lo pronto, mientras se conoce el diagnóstico oficial, y en medio de las múltiples opiniones que ha suscitado el caso, en las últimas horas habló Argenys Ospina, madre del joven soldado, quien se refirió a la reacción de su hijo.



"Mi hijo, desde niño, enfrenta problemas psicológicos. Él no es violento, al contrario, es muy cariñoso y suele apegarse de manera rápida a las personas y sufrir problemas de depresión", le dijo a RCN Radio.



La mujer contó que, cuando el Ejército reclutó a Yonny Andrés, ella misma, con exámenes en mano, les explicó a los uniformados del Batallón el estado mental de su hijo y el tratamiento que recibía. Sin embargo, aseguró, no le creyeron y el joven fue enlistado.



En entrevista con ese medio, dijo: "Aunque mi hijo sí quería prestar servicio a la Patria, y estaba contento, me dijo que en el mes de octubre del año pasado lo llamó la psicóloga por su raro comportamiento. Me dijo: 'debe ser porque hablo mucho y me río de todo, pero voy a dar lo mejor de mí para seguir prestando el servicio militar'".



Sin embargo, lamentó, por un lado, el trato que el Ejército le dio al caso. Y por otro, las burlas de las que ha sido víctima su hijo. "Los comandantes del Ejército no creen y aún insisten en que es mentira, y he sentido la burla a través de las redes sociales".



Argenys también relató lo que habló con él tras su liberación. Dijo que le preguntó puntualmente por las declaraciones que había dado a los medios de comunicación y aseguró que Yonny Andrés le respondió: "Mamá, usted me enseñó a decir la verdad, y así fue. Recibí buen trato, buena alimentación y buen dormir".



Por lo pronto, el Ejército informó que tanto Yonny Andrés como Jesús Alberto Muñoz Segovia, el otro militar liberado, están bajo observación médica y recibiendo atención psicológica para posteriormente reintegrarse al Batallón Energético Vial N°10, unidad donde están adscritos.



Los soldados fueron interceptados el pasado 2 de febrero por hombres armados que transitaban en una camioneta en la zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander. Permanecieron secuestrados por el Eln 13 días.

