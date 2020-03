El drama de una madre que perdió a su bebé por conductora ebria

Hace cerca de un mes a Michell Morales se le vino el mundo encima. La mujer esperaba con su bebé un bus en un paradero de la avenida Sur, en Pereira, cuando un vehículo se volcó de manera estrepitosa.

En el accidente, ocurrido en la mañana del 16 de febrero, su hijo –de 3 años- perdió la vida y ella se recupera de las graves lesiones que le dejó el choque provocado por María del Mar Arredondo Pérez, la conductora que en estado de embriaguez los atropelló.



Morales, en diálogo con EL TIEMPO, explicó que ahora está a la espera de la segunda audiencia contra Arredondo, quien fue cobijada con casa por cárcel y permiso para trabajar, una medida preventiva tras el trágico accidente.



Le puede interesar: ¿Quién autorizó llegada de crucero con casos de coronavirus al país?

Ha sido un proceso muy difícil, Jacobo era mi luz, ahora todo ha cambiado FACEBOOK

TWITTER

“Yo sé que a mi hijo no me lo van a devolver, pero soy clara que sí quiero esclarecer todo así sienta inmenso dolor por no tener más a mi hijo Jacobo”, cuenta.



Monroy añadió que el mes que ha pasado ha sido una completa pesadilla, pues su hijo Jacobo era su luz.



“Ha sido un proceso muy difícil, Jacobo era mi luz, ahora todo ha cambiado.Personas como esta mujer, en el mundo, hacen que los sueños se frustren tanto para la persona que mata, que en este caso, fue mi hijo y para uno como madre. Se apaga una ilusión”, añade.



(Lea: Niño de 9 años casi muere luego de haber sido golpeado en el colegio)



El bebé fue sepultado en el Cementerio Valles del Recuerdo, en el barrio Cuba de la capital risaraldense.



Sobre Arredondo se conoció que, además de manejar en estado de embriaguez al momento del accidente, tiene 11 sanciones de tránsito como comparendos sin pagar, acuerdos de pagos sin cumplir, licencias renovadas.



María del Mar, ese día, iba acompañada en el vehículo por dos menores de edad, entre ellos, su hija, quien también resultó lesionada.

Accidente en Pereira dejó un niño de 3 años muerto.



El alcohol y la gasolina no deben mezclarse. pic.twitter.com/hxcoz5NgLO — Dr. José. ● (@Joseabogado30) February 21, 2020

Isaac Monroy, tío de Jacobo y hermano de Michell, precisó que ese día estaban de visita en su casa en la comuna San Joaquín. Como su destino era Cartago, Valle, pidió al servicio de transporte que la dejara en el paradero del sector Corales; sin embargo, el conductor le dijo que en ese lugar no podría parar y se la llevó hasta el paradero donde ocurrió el accidente.



La madre del niño insistió que quiere que se haga justicia contra Arredondo, quien es enfermera de profesión.



El estado de salud de Michell no es el mejor. Por el choque ha sido intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones en sus extremidades inferiores y su pronóstico era reservado. También sufrió un trauma craneoencefálico.

Este es el lugar donde ocurrió el accidente. Foto: Alexis Múnera

La familia del menor insiste en que no han podido salir a protestar porque están a la espera que Michell esté un poco más recuperada para ejercer presión y evitar que se les archive el proceso o que, finalmente, no pase nada.



Alfredo Silva, abogado en derecho penal, explicó que “dentro de este accidente de tránsito es tipificado como delito culposo, este tipo de delitos, por lo general independientemente del sujeto activo, es decir, quien va conduciendo el vehículo, dice la ley que no tienen la intención de causar el daño. Son excarcelables, quien cometa ese delito no va a la cárcel porque no tuvo intención de lesionar o causar el daño”.



La familia Morales pide que no sigan pasando este tipo de hechos que solo generan ausencia y dolor, además, de no quedar impune y es a lo que más le temen.



PEREIRA