El angustioso relato de líder wayú tras sufrir atentado en La Guajira

La líder wayú Irama Movil Gámez, sufrió un nuevo atentado en el que resultó ilesa, cuando dos hombres armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta dispararon indiscriminadamente contra el vehículo en el que se encontraba en el sector del barrio 15 de mayo de Riohacha.



“La verdad no tengo palabras, fue algo bastante fuerte el impacto, no sé como explicar lo que se sintió, me sentí más muerta que viva”, indicó la líder indígena.

Ella relató a EL TIEMPO que acababa de subir al vehículo, junto con uno de sus escoltas, para atender una llamada.



Minutos antes había llegado a buscar a una hermana y al no tener respuesta en la vivienda ubicada en un segundo piso, decidió bajar las escaleras. Uno de los escoltas vigilaba en la entrada de la vivienda.



El ataque se registró pasadas las seis de la tarde, en la carrera 7k entre calles 34 A y 34 B.



Gracias a la pericia del conductor logró salir del lugar y ser conducida hasta el comando de Policía. En el sitio quedó uno de sus escoltas perteneciente a la Unidad Nacional de Protección, UNP, que respondió de forma inmediata.

El ataque se registró pasadas las seis de la tarde Foto: Archivo particular

Varios de los disparos lograron impactar el automotor, logrando causar una fisura en el cuello del conductor y dejar varias esquirlas de vidrio en todo su cuerpo.



En el fuego cruzado dos menores de 12 y 9 años de edad que se encontraban jugando, resultaron con heridas en sus extremidades, siendo trasladados a un centro hospitalario y posteriormente dados de alta.



El comandante de Policía Guajira, coronel Wharlintong Gualdron, aseguró que se desplegaron todas las capacidades en territorio a través del Cuerpo Elíte de Investigación Crinimal, apoyado de personal de inteligencia y de protección, en coordinación con la Fiscalía para realizar los actos urgentes que establecer las circunstancias en que ocurrió el incidente.



Este es el segundo atentado que sufre la líder indígena dedicada a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas wayú de Riohacha y Manaure.

El primero se registró el 18 de octubre del 2019, cuando se movilizaba en su vehículo en la vía que comunica de Riohacha a Cuestecita. En esa época aspiraba al consejo directivo de Corpoguajira en representación de las comunidades indígenas.

No sabe de donde provienen los ataques

La líder indígena asegura que no sabe de donde vienen las amenazas, ya que son muchos los temas que maneja y acaba de salir de una semana de trabajo muy fuerte y productiva.



“Uno queda asombrado que ya están dispuestos a más y no sé que vendrá, si hacemos parte de un movimiento de lucha, es porque algo no está bien y quiere decir que lo que estamos haciendo está bien, debe haber muchos intereses en torno a estos procesos a los cuales hemos incidido en defensa de nuestros derechos y bienestar como pueblo indígena”, dijo.



Uno de los temas que maneja esta relacionado con unas denuncias que hicieron las autoridades tradicionales en torno a la corrupción en los centros etnoeducativos.



Entre ellos la administración de la institución El Paraíso, que forma parte de su comunidad y que además es la más organizada y numerosa, de la cual no es participe y están convocando a las autoridades para escoger un mejor operador.



Justo ayer estuvo visitando junto con su mamá y un abogado a una autoridad tradicional, la cual no encontró en su comunidad porque fueron a amenazarlo con una foto, “uno: lo quieren quitar de su tierra y dos: hace parte de las autoridades que nos avalan para la administración de la educación”.



También ha estado acompañando y haciendo parte del equipo de fortalecimiento institucional de la Organización Indígena de Colombia, Onic, y participa en procesos en asesoría de defensa de hechos de corrupción y en materia de derechos humanos en defensa de los territorios, y la salud.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha