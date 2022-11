Norelis Álvarez es el nombre de la madre venezolana que fue esposada y sacada, con sus dos hijos, de una tienda Jon Sonen, en el exclusivo Centro Comercial La Serrezuela de Cartagena.



En diálogo con EL TIEMPO, la joven aseguró que reclamó porque la cadena de moda le debe el pago de su liquidación tras año y medio de servicios.



“Mis problemas empezaron cuando presenté una tutela porque no me tenían con seguridad social y estaba embarazada. Entonces, cuando regreso de mi licencia, la empresa ordena trasladarme a Yopal (Casanare) con una bebé de 6 meses y con un niño de 5 años, yo además ni sabía en dónde era Yopal”, señala la joven, que se ha convertido en símbolo de la clase trabajadora.

En el video se observa a la joven que lleva a su niña en brazos mientras es esposada por policías

“Trabajé para esta empresa un año y seis meses, y ya han pasado dos años desde que esta empresa me despidió sin justa causa y quieren pagar mi liquidación. Yo puse tutelas y demandas pero ellos no responden y usan todo su poder para atropellar mis derechos como trabajadora”, señala la mujer de 36 años.



Su pequeño de 8 años fue quien grabó el video, que es viral el redes sociales, y que incluso generó el rechazo del Presidente de la República, Gustavo Petro.



“Han hecho caso de todo el proceso que legalmente cumplí. He agotado todas las instancias legales, pero ellos creen que por ser venezolana me pueden atropellar”.



En el video, se observa que la joven lleva a su niña en brazos mientras es esposada por efectivos de la Policía Nacional, un hombre y una mujer.



“Los inconvenientes con ellos habían iniciado cuando tenía 5 meses de embarazo y trabajaba en el almacén del Centro Comercial Nao, en Bocagrande, pero un día presenté una crisis de salud y el centro comercial busca prestarme asistencia médica, pero ahí descubrimos que no tengo seguridad social ni sisbén y no me pueden atender, y el empleador nunca respondió. A raíz de ese día en que no recibí asistencia médica, fui a la Defensoría del Pueblo y presenté una tutela, la cual gané, y uno de los directivos fue a mi punto de trabajo y me insultó que porque ellos eran los que me daban de comer”, señala la joven.

El Presidente Gustavo Petro rechazó el hecho

El respeto.a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos. https://t.co/Rmwwjt7XD5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2022

“Yo nunca he querido quedarme con nada que no es mío, reclamo mis derechos que son los derechos de mis hijos”, señala la joven, que ha despertado la solidaridad de la nación, donde los derechos de miles de trabajadores, especialemente de migrantes venezolanos, son violados por algunas empresas.



“Busqué ayuda con abogados en el Cuartel del Fijo (Juzgados de Cartagena) que me asesoraron, pero la empresa me despidió con el argumento de que nunca me adapté a los cambios de mi empleador, es decir, me tenía que ir para Yopal, donde ni tengo familia, ni conozco a nadie. Entonces me despidieron”, relata.



En el video se observa que la mujer es sacada del almacén y el centro comercial esposada con sus dos pequeños hijos, mientras llora y narra su tragedia como desempleada. “Han pasado dos años y nunca me pagaron mi liquidación”, dice.



“Pero ellos a mí no me pueden ignorar de esa manera. Yo llevo cinco años en Colombia y tengo todos mis papeles en regla, yo entré con mi pasaporte legal y sellado. En eso, entonces, a todas las personas que entramos legales Colombia nos entregaron un permiso de trabajo legal, y he trabajado en otras empresas sin ningún problema, pero esta empresa no tenía afiliados a sus empleados a EPS”, añade.



A su tragedia se suma que está desempleada y con muchas deudas.



“Tengo tres meses sin trabajo y regresé por mi documento de identidad que había dejado olvidado. Estaba con mis niños y entré al Centro Comercial, pasé por este almacén, me presenté y pedí que llamaran a la persona de recursos humanos, porque no responden a mis llamadas. Fui muy decente, pero el joven llamó a la seguridad del centro comercial dizque porque estaba alterando el orden público”, concluyó la mujer.

Comunicado oficial de Sonen Internacional sobre el caso

Sonen Internacional S.A.S aclara en comunicado que los hechos ocurridos la noche del 28 de noviembre de 2022 en los que una mujer es sacada por la fuerza pública después de hacer reclamaciones en una de las tiendas ubicadas en Cartagena.

Con relación a este lamentable hecho y a lo que la compañía SONEN INTERNACIONAL S.A.S le corresponde, aclaramos a nuestros clientes y a la ciudadanía en general:

La Señora identificada como Wendy Norelys Alvarez Sarmiento laboró en la compañía como asesora comercial en Cartagena y su contrato laboral terminó el 20 de octubre de 2020 por lo que presentó demanda laboral que está en curso.



Que fue consignado el valor de su liquidación por $ 3.002.500 (tres millones dos mil quinientos pesos m/l ). Valor correspondiente a su liquidación y no por $ 2.000.000 (dos millones de pesos m/l) como es su reclamación pública (Se adjunta soporte de pago).



Que una tienda o centro comercial no es recinto público para presentar reclamación laboral. Para ello existe las sedes del Ministerio del Trabajo, que protege sus derechos como trabajador.



Lamentamos profundamente que la señora fuera sacada esposada del Centro Comercial, el que cuenta con sus protocolos de seguridad.



Ante este hecho, y después de 24 años de hacer empresa en nuestra querida Colombia y con más de 1200 trabajadores que han laborado todo este tiempo, no dejaremos de seguir trabajando con el mismo ahínco, pasión y resiliencia, generando empleo y crecimiento en las familias de nuestros colaboradores de todas las regiones del país.



John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

