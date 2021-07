Habla joven que perdió un ojo, tras choques con la Fuerza Pública

Fáber Camilo Carvajal, el joven que perdió uno de sus ojos por causa de un disparo, en medio de las protestas registradas el pasado 7 de julio, pidió a promotores de un plantón que no lo hagan porque, supuestamente, no estaría recibiendo adecuada atención en el hospital San José.



No obstante, clama por la colaboración de quienes puedan ayudarle con donaciones, señalando que su situación económica es crítica.



El joven atribuye lo ocurrido a un disparo, presuntamente, por parte de la Fuerza Pública, en el norte de Popayán.



Por ahora, en la Policía de la capital caucana señalaron que el caso está siendo investigado para dar las respectivas declaraciones y tomar medidas.

“Anda circulando un flyer con información de que están armando un plantón, pero créanme que las cosas no son así", dijo el joven en la grabación.



"Una noche hubo un inconveniente y era porque estábamos grabando, pero está prohibido. Es algo que está estipulado en el hospital. Aquí no se puede grabar, pero la atención que yo he recibido ha sido la pertinente", anotó.



Sostuvo que es consciente de que el sistema de salud en Colombia es precario.



"Pero se les sale de las manos a los doctores hacer más cosas, créanme que están haciendo lo pertinente y lo posible por ayudarme a mí, no caigamos en la desinformación, no reguemos cosas que no son. De mi parte, y como la persona afectada en estos momentos, pido que no se haga el plantón, yo estoy muy de acuerdo con los plantones, con las marchas, pero en estos momentos no es lo pertinente”, dijo el joven.



Además pidió una colaboración para reunir los fondos para pagar los gastos que se generan en su permanencia en dicho centro asistencial.



“Así sean 5.000, 2.000 pesos, que me envíen, son cantidades para mí, porque en el momento mi situación económica no es la mejor”, agregó.



Su cuenta Nequi es 3127148632.



El Hospital Universitario San José reportó que el paciente registra una herida penetrante por objeto contundente.



Otra persona resultó con una lesión en tejidos blandos del párpado, ese 7 de julio.



El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), denunció que, entre el 28 de abril y el 7 de julio de 2021, se han registrado siete casos de violencia ocular durante el paro.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX

POPAYÁN

