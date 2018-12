Estudiante cuenta cómo perdió su ojo durante la protesta en Popayán

El enfrentamiento entre miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) y jóvenes de la Universidad del Cauca dejó a ocho estudiantes heridos, uno de ellos fue Esteban Mosquera, quien perdió su ojo izquierdo tras el impacto de una granada aturdidora que habría lanzado un uniformado durante las marchas de este jueves.

Mosquera, de 25 años y estudiante de Música Instrumental de la Universidad del Cauca, fue dirigido de urgencias al hospital San José tras el impacto, allí fue confirmada la pérdida de uno de sus ojos y que deberá seguir internado en ese centro de salud para recibir otros tratamientos.



Este viernes, en diálogo con la emisora de esa institución, el joven contó cómo fueron los momentos de angustia cuando recibió el impacto.



En su relato, Mosquera señaló que estuvo en la manifestación y luego se dirigió hacia la Facultad de Artes, donde se empezó a rumorar que había cierto "agite" en el edificio de Ingeniería.



“Yo tengo una pasión, por decirlo así, de sacar fotos de ese momento del conflicto”, contó el joven, quien decidió ir hasta ese lugar para fotografiar lo que estaba pasando allí.



Ya en los edificios de Ingeniería, Mosquera manifestó que se intentaba cubrir de los gases que lanzaba el Esmad, pues eran momentos intensos, por lo que decidió salir corriendo a la portería de la universidad ante los fuertes disturbios.

En ese momento veo al Esmad casi en la reja de la universidad, cuando menos pienso siento un golpe en el ojo izquierdo y caigo al piso FACEBOOK

El estudiante de música, quien cursa sexto semestre, aseguró que fue un policía del Esmad la persona que disparó. “Yo vi que me disparó un policía del Esmad, no podría dar un número, pero sí fue del Esmad”, afirmó.



Mosquera conoció hacia las 3 de la tarde de este viernes el acuerdo al que llegaron estudiantes y Gobierno, en el cual el presupuesto del cuatrienio para el fortalecimiento de la educación superior pública aumentará más de 4,5 billones de pesos.



“Es increíble que tengan que pasar este tipo de cosas para que nos presten atención”, manifestó.



El joven agregó que si bien este tipo de cosas se pueden salir de las manos, como artista y músico invitó al diálogo y agradeció que después de 64 días de lucha hayan sido escuchados.



