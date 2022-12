Carlos Francisco Díaz- Granados Guerra, representante de la empresa CFD Ingeniería SAS, se defendió de los señalamientos que hizo en su contra el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Javier Pava, sobre un supuesto favorecimiento explícito en millonarios contratos que firmó con la entidad entre el 2021 y 2022.



(Además: El emprendimiento que espera la noche de las velitas)

Díaz Granados, quien es hijo del director de la Corporación Autónoma del Magdalena, Corpamag, Carlos Francisco Díaz- Granados Martínez, negó que los proyectos que se le adjudicaron a su empresa durante el periodo indicado hayan sido por relaciones políticas, intermediarios o algún otro tipo de acuerdo económico que le ayudara a resultar elegido para las obras que realizaron o están en ejecución.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Francisco Díaz- Granados Guerra representante de la empresa CFD Ingeniería SAS. Foto: Cortesía CFD Ingeniería SAS.

En diálogo con EL TIEMPO, el empresario samario aseguró que CFD Ingeniería SAS cuenta con una experiencia certificada desde el año 2011, y además con una capacidad y soporte técnico y financiero que la convierten en una empresa viable para obtener contratos públicos y privados en proyectos de construcción de vías, obras hidráulicas, urbanismo, edificaciones deportivas, institucionales, de vivienda y obras de saneamiento básico.



(También: Barranquilla: 200 uniformados atentos a la seguridad en la 'noche de velitas')



Según su explicación, fue el reconocimiento, la trayectoria y la estabilidad que posee en la región, lo que hizo posible conseguir la adjudicación de diferentes proyectos por parte de la UNGRD, especialmente para obras de contención de inundaciones en Santa Marta y municipios como Fundación, Guaimaro, entre otros.

La única relación fue contractual por los trabajos que se le adjudicó a la empresa por la experiencia certificada que tenía FACEBOOK

TWITTER

“Ni siquiera tuve trato personal con el director anterior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En una ocasión me lo presentaron y lo saludé, pero del resto, la única relación fue contractual por los trabajos que se le adjudicó a la empresa por la experiencia certificada que tenía", manifestó Díaz-Granados.



Carlos Francisco sostiene que no es cierto que haya conseguido 23 contratos de manera directa con la entidad nacional por más de medio billón de pesos.



“Algunas propuestas que presentamos fueron convocatorias que hizo la entidad y decidimos participar, en otros caso, que son más de la mitad, se trató de invitaciones de algunas empresas con las que en el pasado habíamos hecho otras obras con excelentes resultados y creamos consorcios o uniones temporales. En ambas circunstancias cumplimos con todos los lineamientos de ley para la contratación pública”, sostuvo Díaz- Granados.



El empresario samario precisa que frente a los cuestionamientos del director de la Unidad de Gestión del Riesgo tiene total tranquilidad, puesto que la totalidad de los proyectos que tiene a su cargo no presentan ninguna clase de irregularidades y se han ejecutado de acuerdo al cronograma estipulado en el contrato.



“Yo invito a que el tema y la noticia no quede en el número de obras o contratos, sino que se entre a revisar cada proyecto, el estado en el que se encuentra, y el proceso que se ha quedado surtido, de esa manera se podrán dar cuenta que los mismas vienen ejecutándose de acuerdo a lo que la ley estipula y la que están terminadas fueron recibidas a satisfacción por la interventoría”, agregó Carlos Francisco.



Igualmente, dijo que como empresa constituida y por tener una de las mayores trayectorias, especialmente en Magdalena, resulta más factible conseguir la adjudicación de contratos de obras en este departamento.



(No deje de leer: El temible hongo que ronda las plantaciones de banano en el Caribe)



“En Santander, por ejemplo, los proyectos que hemos ejecutado son por invitaciones de compañías de esa zona que contratan nuestros servicios, precisamente por la experiencia y trabajos de ingeniería que tenemos para mostrar”, contó el empresario.

Finalmente aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación de parte de la UNGRD sobre los cuestionamientos de su actual director.



“Lo único que sé al respecto es lo que he leído en los medios de comunicación”, puntualizó Carlos Francisco Díaz- Granados.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv