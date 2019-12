Habla la polémica empresa cuestionada por elección de 12 personeros

A una confusión de una empresa de similar nombre atribuyó la abogada Yudi Plata, de la empresa Solución planificada grupo empresarial solidario, que la Procuraduría este haciendo señalamientos de que la selección de las hojas de vida para elegir personeros en doce de municipios del país para el periodo 2020-2023 se trate de una compañía cuya actividad comercial es la fumigación y desratización.

“La Procuraduría está mirando una empresa que no es la nuestra y llegó a confundirse por nombres muy similares”, dijo la abogada tras señalar que la compañía que representa y que hace la selección de las hojas de vida de los personeros es ‘Solución planificada grupo empresarial solidario’ y a la que se refiere el Ministerio Público tiene el mismo nombre pero termina con la palabra Combita.



Y aportó el número de identificación tributaria (NIT) de la empresa que representa para explicar que en la página web de RUES de registros mercantiles de las cámaras de comercio aparece inscrita la empresa como efectivamente lo pudo verificar EL TIEMPO.



No obstante, a la otra empresa (Solución planificada grupo empresarial solidario Combita) no fue posible ubicarla en ninguna página de la web, ni tampoco su NIT para establecer su existencia como empresa.



En la página de RUES aparecen como actividades económicas de la empresa ‘Soluciones planificada grupo empresarial solidario' cuatro actividades: 1. veterinarias, 2. de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos, y 4. suministro de recurso humano y formación académica no formal.



Sobre las dos primeras actividades que están relacionadas con los señalamientos que hace la Procuraduría, la abogada Plata respondió que eso está dentro de la norma y que las otras dos siguientes actividades son las que el permite hacer procesos de selección de personeros, en las que ya tenían experiencia desde hace 15 años en procesos adelantados en los municipios de Facatativá, Paz del Río y Villa de Leyva, entre otros municipios.

También dijo que no es cierto que hayan alterado la matricula mercantil de la Cámara de Comercio, como lo señala en la denuncia el concejal de Granada Maicol Ramos, para que los concejos de los municipios los hubieran contratado para la selección de los personeros.



Además, descartó que estén involucrados en un plan para elegir los representantes del Ministerio Público en doce localidades: Chitaraque en Boyacá, Guatavita en Cundinamarca; y Acacías, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Granada, La Macarena, Lejanías, Puerto Lleras, Restrepo y Uribe, en el departamento del Meta, según la Procuraduría.



Por el contrario, dijo “las afirmaciones no están siendo objetivas y los procesos se han sido dentro de la norma y tal cual lo estableció la convocatoria de cada concejo y nos están haciendo un daño al buen nombre de la empresa y por eso se van a tomar las medidas legales y se va contestar los llamados que hagan la Procuraduría y la Fiscalía”.

Nos están haciendo un daño al buen nombre de la empresa y por eso se van a tomar las medidas legales y se va contestar los llamados que hagan la Procuraduría y la Fiscalía

La abogada Yudi Plata mostró un documento de la Procuraduría Provincial de Villavicencio, del 13 de noviembre pasado, en el que luego de hacer una vista al proceso de elección de personero en ese municipio, da vía libre para que continúe el proceso la empresa que representa.

Concejales responden

Los presidentes de los concejos de Granada, Luis Alberto Montilla, y de El Castillo, Dainer Cruz, respondieron que las convocatorias para la selección de las hojas de vida de los personeros de sus municipios se hicieron con los procedimientos que ordenan las normas.



Inclusive, esos procedimientos ya concluyeron y seguramente les corresponderá a los concejales que se posesionan en enero para el periodo 2010-2023, elegir personero de las hojas de vida seleccionada porque la advertencia de la Procuraduría llegó la semana pasada cuando ya había concluido el proceso de selección.



Montilla -presidente del Concejo de Granada- expresó “nosotros adelantamos todo el proceso de convocatoria -que inició el 31 de mayo del presente año- cuando en la sesión ordinaria de la corporación se le dio facultades a la mesa directiva, por parte de la plenaria del concejo, para realizar el proceso de selección del personero de Granada”.

Nosotros adelantamos todo el proceso de convocatoria cuando en la sesión ordinaria de la corporación se le dio facultades a la mesa directiva

Agregó que "no puedo decir que estaba amañado porque lo que nosotros hicimos se trató de un convenio de apoyo con esa entidad, a través de convocatoria y todo el proceso y ellos hicieron las pruebas y le pedimos a la Procuraduría que hiciera presencia".



Señaló que tampoco puede concluir que esa empresa alteró algún documento, mientras que el presidente del concejo de El Castillo expresó que ese señalamiento le corresponderá definirlo a la Procuraduría.



De su parte, el personero de Granada, Jorge Forero, señaló que es un concursante más, “no tengo ningún interés político y si estoy acá es porque gané un concurso y eso de que estemos en un cartel para reelegirnos es un tema gravísimo que hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía”.



Detrás de esos señalamientos hay un grupo político que quiere continuar con viejas prácticas para elegir personero y que no hagan vigilancia, y en su momento denunciaré esos hechos cuando tenga los argumentos.



Finalmente, la abogada Yudi Plata señaló que se han presentado amenazas contra sus funcionarios y contra una de las aspirantes a personera de El Calvario que los tienen muy preocupados y no saben quién está detrás de todo este entramado.







NELSON ARDILA ARIAS



Para EL TIEMPO



VILLAVICENCIO