'Mi situación de seguridad sigue siendo grave', Palacios

Al líder afrodescendiente Leyner Palacios, quien se ha enfrentado varias veces a la muerte por su compromiso social, le sigue sorprendiendo la violencia de este país indolente.

“Los procesos de discriminación y violencia contras nuestras comunidades afro son el pan de cada día. En las comunidades no cesan las prácticas violentas. Hoy tenemos casos que han marcado a las comunidades y los territorios: han violado, desplazado y masacrado a nuestros negros… un daño a la vida, a los procesos de reivindicación. Son daños que, como en la época de la esclavitud, se continúan repitiendo”, dice el líder afro, quien el pasado viernes fue uno de los moderadores en el octavo encuentro de reconocimiento de la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, liderado por la Comisión de la Verdad.



(En contexto: Entre 2015 y 2019 asesinaron a 77 líderes sociales afrodescendientes)

La comisión de la Verdad en Cartagena Foto: Yomaira Grandett/ Especial para EL TIEMPO

Mientras se escuchaban los testimonios, de manera virtual, de decenas de víctimas, la mayoría mujeres de todo el país, la mirada de Leyner Palacios se tornó desorbitada, aterrada, como si se tratara de violencias de otro mundo, y no contra su propia raza.



Palacios habló con EL TIEMPO sobre el encuentro histórico, que fue presidido por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.



(En contexto: 38 por ciento de la población afro en el país es víctima de violencia)

¿Qué han significado la exclusión y el racismo para las comunidades afro en nuestro país?

La exclusión y el racismo son las mayores tragedias de este país, cuyas raíces son precisamente negras.

¿Qué le exigen hoy las comunidades afro al estado colombiano luego de cuatro siglos de ignominias?

Le reclamamos a este país inclusión, pero también condenamos al estado por permitir el desarrollo de actividades de extracción en nuestro territorio donde se han vulnerado a las comunidades en todos los puntos cardinales.

En el encuentro de Cartagena empresarios y servidores públicos reconocieron el financiamiento de grupos paramilitares ¿Se resarce en parte la violencia contra las comunidades afro?

Por primera vez un empresario reconoció sus responsabilidades y los errores cometidos por haber financiado grupos paramilitares en nuestros territorios. También un exalcalde confesó haber financiado grupos armados ilegales. Ambos están arrepentidos y pidieron perdón de corazón, y lo más importante: llamaron a los colombianos a no repetir hechos violentos, ni propiciar injusticias ni la guerra y a no recurrir a la violencia para dirimir diferencias.



(En contexto: 'Que el país reconozca nuestra existencia, resistencia y aportes')

¿Qué significado tienen los testimonios conocidos en Cartagena de las víctimas afro, y en un contexto tan comprometido con os derechos humanos, como es la comisión de la verdad?

Este es un momento histórico para las víctimas y las personas que sufrieron el conflicto. Hoy (ayer) de viva voz han contado a Colombia y el mundo lo que les pasó; pero también han mostrado propuestas sobre cómo el país puede superar el conflicto armado.

El padre Francisco de Roux asegura que el país debe prepararse para asumir las duras verdades del conflicto sin que se profundicen los odios. Foto: Foto: Carlos ortega. Archivo EL TIEMPO.

¿Para qué les ha servido a las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales la ley 70?

La ley 70 ha sido muy importante para la conquista y reivindicación de parte de nuestros derechos. Ha sido una lucha y un trasegar de nuestras comunidades y nos ha animado a exigir nuestros derechos… todavía falta que muchos artículos sean regulados y se apliquen de manera correcta.

Pero varios de los testimonio conocidos en Cartagena dan cuenta de que la ley 70 no ha servido en muchos casos para reivindicar los derechos de las comunidades afro

La ley 70 nos puso a ratificar nuestra identidad, pero también nos puso a soñar con el uso y gozo del territorio. Desafortunadamente el conflicto armado en los territorios se dio justo cuando nosotros avanzábamos en la conquista de nuestros derechos. El conflicto armado fue una forma para menguar esos derechos afros en el marco de la ley 70.

¿Qué incidencia tiene esta ley a favor de las comunidades afro en el proceso de paz que hoy construye, con muchos escollos, Colombia?

Sin los derechos afrodescendientes que están planteados en esta ley 70 no será posible avanzar hacia una reconciliación.

¿Ha servido la titulación colectiva para reivindicar los derechos de las comunidades afro?

Los títulos colectivos han servido. No me imagino esta Colombia negra sino hubiéramos tenido la propiedad legal de la tierra, sin embargo es muy grave que el estado siga prohibiendo la posibilidad del goce en esta tierra. Los títulos colectivos deben ser una herramienta para el desarrollo llegue de manera concertada con garantías de educación, salud y vivienda digna para nuestras comunidades.

¿Cómo está hoy su seguridad?

Mi situación de seguridad sigue siendo grave, tengo escoltas pero aun así no me puedo desplazar a todos los territorios donde mis hermanos negros me necesitan.

