Carlos Eduardo García Pinilla, el jinete grabado en videos en el momento que maltrataba a un caballo con taser, pidió perdón por esos hechos que sucedieron el domingo anterior durante una cabalgata organizada en el municipio de Icononzo, Tolima.



El hombre de 56 años reconoció ante la inspección de Policía que “todo ocurrió debido a que ingerí cerveza y whisky que me ofrecieron amigos durante la cabalgata”.



“Me dejé llevar de los tragos, del alcohol, y de pronto intervine abusivamente al recibir ese taser”, señaló García Pinilla quien agregó que "es la primera vez en la vida que me sucede una situación de estas”.



“Como el caballo no quería andar, utilicé de manera sorpresiva ese aparato”, dijo el jinete quien reside en la zona urbana de Icononzo.



“Ese no es mi estilo, pido perdón, estoy arrepentido, como campesino yo amo los caballos”, dijo y reconoció que “todo sucedió en un momento de alcohol”.

De García Pinilla también se pudo establecer que fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio y estuvo 7 años en la cárcel para luego ser beneficiado con libertad condicional y hasta un permiso para laborar pues se dedica a la venta de empanadas en un pequeño local de Icononzo donde vive con su familia.



“Estos días han sido muy difíciles, he recibido amenazas, pero quiero decirles que soy una persona honesta y trabajadora, tengo esposa, hijos”, señaló este hombre que hoy está en el ojo del huracán.



Por ahora la Inspección de Policía de Icononzo realiza con un veterinario diversos exámenes al animal para establecer si las descargas del taser afectaron su estado físico.



