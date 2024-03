Habla el familiar que encontró a mujer e hija muertas en su propia casa en Dosquebradas

Los habitantes de Dosquebradas, Risaralda, se encuentran conmocionados luego de que Luz Elena Melán y su hija Katherine González Melán fueran halladas muertas en su propia casa luego de varios días desaparecidas. El hijo de Luz Elena, Bryan González Melán habló en exclusiva para EL TIEMPO.

La mujer de 55 años y su hija de 26 se encontraban desaparecidas desde el pasado 26 de marzo, luego de que Katherine González dejara a su hijo al cuidado de su abuela materna.

Según contó Bryan González Melán, su mamá y su hermana dejaron de contestar sus celulares al mediodía del 26 de marzo: "Mi abuela me habla, me dice que Katerine no aparece, 'había quedado de venir por el niño, pero no aparece', le timbro al celular y nada" dijo a EL TIEMPO.

Mamá e hija halladas muertas en Dosquebradas, Risaralda Foto:Suministrada por familiares

Luego de esta comunicación con la abuela materna, este hombre se dirigió a la casa en la que vivían su mamá y su hermana el miércoles 27 de marzo: "Yo toco [a la puerta] y nada, salen los vecinos de arriba, les pregunto sin las han visto y me dicen que no. Yo me asomo por debajo de la puerta, está la moto y se asoma la gata. Pensamos que se habían ido de fiesta y que estaban ocupadas".

En medio de su intuición, Bryan González pensó en forzar la puerta, "pero si ellas no estaban ahí tocaría quedarme a cuidar. Yo le dije a los vecinos que si no aparecían tocaba forzar la puerta".

Katherine y su hermano Bryan Foto:Suministrada por familiares

El jueves 28 de marzo, en medio de la preocupación por su mamá y hermana, Bryan lleva a un cerrajero para que le ayude a abrir la puerta: "Yo entro y las encuentro en su cuarto, como si estuvieran durmiendo, cobijadas", dijo a EL TIEMPO.

En medio de su dolor, este hombre contó cómo recuerda a su mamá, Luz Elena Melán: "Mi mamá era una persona de carácter fuerte, era muy buena abuela, muy buena madre, era muy franca para decir las cosas. No tenía problemas con nadie, porque ella no salía de la casa, estaba buscando empleo y me dijo que estaba muy aburrida porque no le había salido trabajo", puntualizó a este medio.

Luz Elena Melán y su hijo Bryan Foto:Suministrada por familiares

Bryan describe a su mamá como una mujer trabajadora, que cuidaba de su nieto y de su hogar, este hombre recuerda que su mamá le echaba doble llave a su casa y que él le decía: "Mamá, si hay un temblor o un terremoto acá no hay tiempo de salir. Ella me respondía: 'Uno no sabe quién se le pueda meter a la casa, hay mucha inseguridad'. Solamente nos abría a nosotros, a los hijos, o a la familia muy allegada".

Sobre su hermana, Katerine González Melán dijo: "Era una gran persona, gran tía y hermana. Muy trabajadora, una gran madre, no tenía problemas con nadie, si tenía que cuidar a alguien trasnochando, lo hacía. Ella trabajaba como enfermera, no tenía quejas de ella, las personas no son perfectas, pero ella era una excelente persona", puntualizó a EL TIEMPO.

¿Cómo van las investigaciones sobre el caso de Luz Elena Melán y su hija Katherine González?

La Policía Metropolitana de Pereira informó que luego de recibir una llamada de los familiares de estas dos mujeres, ingresaron a la vivienda "encontrando a una mujer de 55 años y a su hija, de 29 años. Ambas personas fueron encontradas en alto grado de descomposición y acostadas en camas y cuartos separados".

Los cuerpos de Luz Elena Melán y Katherine González fueron trasladados a Medicina Legal, donde se establecerán las causas de su muerte y los resultados serán entregados en la tarde de este sábado.

Entretanto, se conoció que las exequias de estas mujeres se llevarán a cabo en el cementerio Prados de la Paz en Dosquebradas.