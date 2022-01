Carlos Jaime Gutiérrez, de 60 años, llegó el jueves pasado a Manizales a llevar un encargo desde Bogotá, actividad con la que se gana la vida. En su estancia en la ciudad decidió prestar un servicio de transporte a través de una aplicación y contratado por un concejal, Julián Osorio, quien lo llevó directo a donde dos agentes de tránsito que le inmovilizaron el vehículo y lo partieron, pues que esta actividad no está regulada en nuestro país.



El momento quedó grabado y se hizo viral en las redes sociales, donde miles de personas han expresado su indignación con el hecho. EL TIEMPO habló con Carlos, quien calificó de "bajeza" lo hecho por el político, quien tiene relación con el gremio taxista.



“Me sentí traicionado, engañado, yo sé que cometí un error porque eso no está regulado, pero fue algo muy vil, porque él me utilizó de una mala forma. Él ya tenía todo organizado con la Policía para que tan pronto llegáramos a la terminal me estuvieran esperando. Creo que no era necesario el escarnio público”, señaló Gutiérrez.



El conductor asegura que su dedicación a esto es esporádica y que lo único que pensaba en el momento era en “el daño que le habían hecho” quitándole el carro.



Acá está el vídeo que me envió don Carlos, ojo pues que no vaya a ser solo ruido lo de la ayuda. pic.twitter.com/twQ3GUMEfD — Velandia (@VelandiaZuluaga) January 29, 2022

“La sorpresa mía cuando veo a dos agentes y me dicen que el carro queda inmovilizado y se queda en los patios por cinco días hábiles. Lo único que hice fue sacarle fotos al carro y pensar a ver cómo lo iba a solucionar, porque el carro es mi herramienta de trabajo”, narró el conductor.



Pero además del mal momento que vivió, la situación le ha dejado sorprendido de buena manera. Miles de personas se han volcado a apoyarlo y muchas otras han donado dinero para que pueda pagar la multa, sacar el carro de los patios, pagar otras deudas y hasta encontró abogado que lo defienda.



“Estoy realmente sorprendido, anonadado, no esperaba este respaldo de adentro y de afuera del país. Me doy cuenta de la solidaridad que tenemos los colombianos y eso me llena de orgullo. Varios abogados me contactaron para apoyarme en la audiencia que tengo el martes”, dijo.



La vaca que inició como una idea ciudadana ya alcanza los 20 millones de pesos, una suma con la que jamás esperó contar. “Yo ni he pensado qué voy a hacer con ellos. No tengo cómo agradecer a toda la gente que ha hecho esto. (….) Lo primero será pagar todo lo que debo”, añadió Gutiérrez.



Finalmente, aseguró que sabe que este servicio no es legal, pero manifestó que es una herramienta que “muchos han encontrado para tener un ingreso”.



El concejal, en W Radio, pidió excusas "por la forma como se hizo el video, ponerlo en el escarnio público no era la forma, pero hay que combatir la ilegalidad",