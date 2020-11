Habla exprimera dama de Cartagena, Cynthia Pérez

El Distrito de Cartagena vive un nuevo revuelo político.



La decisión del alcalde de la ciudad, William Dau, de retirar de su cargo a la primera dama de la ciudad, Cynthia Pérez Amador, símbolo afro y de inclusión de una ciudad que clama representación popular en el Palacio de la Aduana, tiene caldeados los ánimos.



En un video, difundido por redes sociales, el mandatario anunció que retira de su cargo a Pérez Amador, quien habría falsificado certificados de estudio para acceder al cargo público.



“Hay que ser coherentes. A mí, el pueblo de Cartagena me eligió no por ser político, sino por ser un activista anticorrupción. Por encima de todo está la transparencia y la probidad, la honestidad y no puedo permitir que si Cynthia metió un certificado que esta universidad dice que es falso, por eso no puede seguir en la administración”, señaló Dau.



La exprimera dama ya había enfrentado un primer escándalo debido al sueldo de 7 millones de pesos que devengaba y a una supuesta falsa certificación laboral que presentaba en su hoja de vida.



Los órganos de control le tuvieron puesta la lupa durante los últimos 10 meses al contrato por OPS que tenía Amador con el Distrito.



Ahora, la oficina de talento humano de la alcaldía le solicitó a la oficina de control interno constatar la veracidad de los títulos académicos presentados por Cynthia para poder obtener el contrato por orden de prestación de servicios (OP).



Pero la respuesta de la Corporación Universitaria de la Costa (IAFIC), alma mater en que la cual la exprimera dama aseguraba haberse titulado, respondió que los certificados son falsos.



En diálogo con EL TIEMPO, Cynthia Pérez aseguró que prepara un equipo jurídico que defenderá su función como servidora pública.

¿Qué mensaje le envía a Cartagena luego de su salida de la administración?

Primero que todo quiero decirle a los cartageneros que para trabajar por la comunidad más que tener un título profesional se necesita tener voluntad, y esa sí que me ha sobrado, ya que mi trabajo por ustedes siempre lo he hecho con amor, y dedicación desde mucho antes de ser nombrada primera dama.

¿El sueldo que usted recibía desencadenó su salida de la administración?

Nunca he trabajado por un sueldo ni por estar dentro de una administración, siempre he trabajado por la igualdad y la reivindicación del tejido social.

¿Qué mensaje le envía al alcalde tras esta decisión?

Se perfectamente que el Alcalde William Dau Chamad es el ejemplo a seguir de más de 1 millón de personas en esta ciudad y como tal debe dar ejemplo de legalidad y lucha por la verdad.

¿Cómo se siente hoy después de la decisión del alcalde de retirarla de la administración?

Me siento tranquila porque siempre he trabajado dentro de la legalidad y por lo tanto mi defensa jurídica ya está preparada.

¿En qué argumentos va a sustentar su defensa jurídica?

Eso sí es de total reserva.

¿Qué mensaje envía a los líderes barriales y las comunidades que la han seguido?

Quiero decirle a todas esas personas que han creído en mí y a las que no también, que hay mucha tela por cortar y mucho por hacer, que Cynthia Pérez Amador sigue y seguirá trabajando por las comunidades menos favorecidas y por todo aquel que me necesita.

¿Qué viene para usted, una mujer que ha sido siempre líder barrial?

Seguir trabajando en la reconstrucción del tejido social de Cartagena

Usted tiene un gran potencial electoral en muchos cartageneros que la conocen, ¿aspiraría a un cargo público más adelante?

Es prematuro para eso.

