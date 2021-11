'No había tomado': conductor que sufrió fuerte golpe en desfile del Yipao

El pasado domingo 14 de noviembre se celebraba, casi un mes después, el cumpleaños número 132 de Armenia, Capital del Quindío. Cientos de ciudadanos salieron a la calles para presenciar el tradicional festival del Yipao, una festividad que resalta la labor de los cafeteros paisas por medio de los icónicos ‘Jeep Willys’.

Durante el carnaval, los ciudadanos lucen sus vehículos realizando diferentes pruebas, en diferentes categorías, para resaltar la calidad y conservación de estos automotores que llevan cerca de 70 años de circulación en el país dando soluciones de transporte de carga y personas para el campesinado paisa de la región.



Las pruebas se dividen en cuatro categorías:



- Carga de alimentos: los participantes deben de cargar los Jeeps con una gran cantidad de alimentos distribuidos con plátano, café, frijol, maíz, naranja, limón o cualquier otro insumo que se de en la región.



- Trasteo: al igual que la primera prueba el vehículo se pondrá a prueba cargando con el amyor número de objetos posibles para simular un trasteo real de una familia tradicional paisa.



(Le puede interesar: Así está Providencia un año después del huracán Iota)



- Libre: cualquier persona que tenga un Jeep Willys podrá participar adornándolo con cualquier tipo de ocurrencia.



- Piques: En esta categoría los participantes realizan maniobras extremas con los ‘Jeeps’. Los automotores son cargados de tal forma que quedan andando con tan solo dos ruedas, por lo que puede llegar a ser una maniobra de alta peligrosidad.

Los yipaos celebraron el pasado fin de semana el cumpleaños de Armenia y el tradicional festival de los 'Jeep Willys'. Foto: Archivo particular Categoria 'piques' en el Festival del Yipao Foto: Archivo EL TIEMPO Imagen de referencia 'Yipao' de carga. Foto: El Desfile del Yipao es una de las celebraciones más típicas y únicas del país. Se realiza en Armenia. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

El accidente

En ningún momento estaba consumiendo alcohol FACEBOOK

TWITTER

Precisamente en una exhibición de piques, Julian Ceballos, más conocido como ‘El Pollo’ y unos de los conductores de los ‘Jeep Willys’, sufrió un aparatoso accidente cuando intentaba una maniobra con su vehículo.



Ceballos se encontraba en medio de la carretera mostrando la bebida alcohólica que patrocinaba el evento, mientras el automotor daba vueltas en dos ruedas sobre el asfalto. El truco consistía en salir del vehículo, mostrar el aguardiente pautado y dejar a su carro dando vueltas sin el control de algún tripulante.



Al momento de realizar la maniobra calculó mal el espacio y se atravesó en la trayectoria del giro del automotor, el cual lo arrolló tirándolo al piso de inmediato.



(También: Artesanías, ecoturismo y productos innovadores se expondrán en Cundinamarca).

En video quedó registrado el momento en que un conductor de Yipao es atropellado por su propio vehículo en las fiestas de Armenia 132 años.



Por fortuna el ciudadano no tuvo lesiones de consideración e incluso siguió en el desfile que se adelantó este domingo 14 de noviembre. pic.twitter.com/3YnyZMRNPV — 180grados.digital (@180gradosdigita) November 15, 2021

“En ningún momento estaba consumiendo alcohol, de hecho no lo hago durante mi vida cotidiana y mucho menos durante un desfile “, mencionó Ceballos al medio regional 'La Crónica del Quindío'.



“Pensé que ya había salido de la línea de fuego del carro, pero lastimosamente no fue así. No tuve ninguna lesión de costilla, ni de lo que todo el mundo estaba diciendo”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

'Yipao' en Salento, Quindío. Foto: iStock

Por otro lado, Ceballos manifestó que los vehículos, en particular el suyo, tiene un sistema de apagado sobre el parachoques con el fin de evitar cualquier tipo de percance que se pueda suscitar durante las maniobras.



Además, dijo que el ‘Yipao’ es una fuente de ingresos importante para muchas familias que viven de sus ‘Jeeps’, no solo cuando hay festividades, sino también porque ha servido como modo de transporte público en la ciudad y en las zonas rurales durante más de medio siglo.



(Puede leer: En un municipio antioqueño impusieron toque de queda a los menores de edad).



“Hay muchas familias que viven de este arte y de estos carros en el ámbito del servicio público. Queremos que nos apoyen, entonces esperamos que cada día se involucren más patrocinadores para que este evento fluya mucho más”, concluyó Ceballos.

Más noticias

Confirman que Michel Brown, hermano menor en 'Pasión de Gavilanes', regresa

'Yo soy Betty, la fea': datos curiosos que quizás no sabía de la telenovela

En fotos: el impresionante cambio de 'look' de Paulina Vega

Kamasutra: poses del porno que, por salud, no debería imitar

Tendencias EL TIEMPO