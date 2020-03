Habla colombiano que denunció falta de controles en aeropuertos

Sergio Bautista es un colombiano que entró al país por el aeropuerto El Dorado el pasado 1 de febrero. Venía proveniente de Yinu, provincia de Zhejiang, en China, ubicada a dos horas en tren de Whuan, donde se inició el coronavirus.

Bautista denunció, en ese momento, que no le hicieron los controles respectivos cuando ingresó al país, pese a que él le avisó al personal de Migración Colombia que vivía en China hace un año y medio.



“Le dijimos y le preguntamos que cómo hacían para verificar que no tuviéramos el virus y dijo que: simplemente confiamos en la buena fe de las personas”, relató Sergio Bautista en ese momento.

Bautista relató que en su entrada al país no le tomaron la temperatura, "fuimos nosotros mismos los que le dijimos que si tenían algún mecanismo para chequear nuestra salud y nos llevó a un puesto de sanidad. Nos sentó ahí y a los cinco minutos volvió y dijo que las personas encargadas estaban comiendo qué como no teníamos ningún síntoma podíamos seguir adelante”, indicó Bautista.



Ante estas denuncias, Migración envió un comunicado desmintiendo al santandereano, “estos protocolos establecidos se cumplieron a cabalidad”, dijeron desde la entidad.



Un mes y medio después de ese episodio, se registran 93 casos de coronavirus en Colombia y los entes de control encontrados deficiencias en los procedimientos necesarios para evitar la entrada del coronavirus al país.



“Hice la denuncia pública hace un mes y hasta ahora encontraron que hay controles intermitentes de temperatura, ¿qué es esto? No estamos preparados. Este es un trabajo suyo y mío, no podemos esperar a que el gobierno nos lo solucione”, indicó Sergio Bautista.

El santandereano, que ya pasó por esta situación en enero de este año, le da unas recomendaciones a la comunidad para que tomen las medidas necesarias que está implementando el Gobierno Nacional y evitar la propagación.





