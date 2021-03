‘Plan de reconstrucción de Providencia se concertó con la comunidad’

Luego de casi cuatro meses del devastador paso del huracán Iota, el alcalde de Providencia, Jorge Norberto Gari Hooker, habló con EL TIEMPO sobre cómo va la reconstrucción de la isla.

En términos generales, el mandatario local se declara satisfecho con el avance de las obras de reconstrucción, dice que el apoyo del Gobierno Nacional ha sido determinante para esta tarea, pero pide que haya claridad en los cronogramas de ejecución y entrega de viviendas, como una de las prioridades, y clama por la reactivación de la economía local a través del turismo.



¿Cómo avanza la reconstrucción de Providencia tras el impacto del huracán?



A la fecha llevamos 74 lotes en demolición para vivienda nueva, más de 215 estructuras de cubierta terminadas, 30 en ejecución, 50 viviendas con reparación total en estructura y 73 en proceso de reparación.



Requerimos por parte de Findeter cronogramas de ejecución y entrega acorde con las realidades de las islas. Hasta el momento, la propuesta de la Banca de Desarrollo Territorial es entregar 50 viviendas al 30 de abril, 85 a mayo, 100 a junio, y así sucesivamente hasta llegar a la fecha límite del 30 de marzo de 2022. Estas son las cifras que como mandatario local pido que sean reales y conocidas por la comunidad isleña.



¿Está satisfecho con la gestión del Gobierno Nacional frente a la reconstrucción y el apoyo a Providencia?

Reconozco que en este proceso ha habido errores. A las islas llegó un gobierno que, en su afán de atender la emergencia, desconoció lo que implicaba llegar a un territorio que contaba con su mandatario local y su gobierno municipal, nombrando un gerente local, que el tiempo ha demostrado que no era necesario.

Lo que sí fue acertado fue la necesidad de tener una gerencia general para la reconstrucción como aquella instancia articuladora entre el gobierno local y el nacional. El apoyo del Gobierno Nacional ha sido decisivo y determinante. No sé qué hubiese sido de nuestras islas sin ello. Sin el respaldo del Gobierno, no hubiésemos sido capaces de adelantar las acciones que hasta ahora se han realizado.

¿Cómo va la construcción y adecuación de viviendas? ¿Están tranquilos con las viviendas que van a tener los habitantes de Providencia?



Como mandatario local puedo decir que la reconstrucción de las viviendas se viene adelantando en los términos de las líneas de acción que se plantearon desde un inicio. Con contratiempos, eso es cierto, pero han sido contratiempos que desconocía el Gobierno, pero que conocíamos los isleños. Antes del paso del huracán teníamos un municipio con un precario sistema de saneamiento básico, no contábamos con alcantarillado, las viviendas estaban en precarias condiciones. El paso del huracán nos dejó al descubierto muchas de nuestras falencias. Ahora estamos frente a un proceso que avanza a pesar de todas las dificultades. En este plan de reconstrucción se está avanzando en obras como acueducto, aseo y alcantarillado, se están diseñando edificaciones públicas, colegios, iglesias, todas ellas cumpliendo con las normas de sismorresistencia y antihuracanes.

Ahora sí lo estamos haciendo bien, se está pensando en una Providencia que cumpla con la normatividad vigente. En cuanto a las viviendas, debo decir que el Gobierno no vino a imponer su criterio, sino que, por el contrario, accedió a un proceso de concertación con nuestra comunidad.



¿La comunidad ha participado en la toma de decisiones y construcción de la obras?

En este proceso de reconstrucción se ha tenido en cuenta a la comunidad raizal y residentes. Para vivienda participaron en mesas de concertación arquitectos locales y la comunidad en general. Así mismo, con la comunidad se van a elaborar los listados de priorización para la entrega de viviendas, teniendo en cuenta criterios sociales. Para el proceso de reconstrucción, Findeter contrató nueve empresas, cinco locales y cuatro del interior del país.

¿Qué es lo más prioritario en este momento?



Tener claridad en los cronogramas de ejecución y entrega de viviendas. Necesitamos reactivar la economía local a través del turismo y para ello necesitamos que Fontur defina sus cronogramas de intervención.



¿Cómo va la reactivación del turismo? ¿Qué medidas se requieren?



Nos estamos preparando para abrir nuevamente nuestras puertas al turismo. Estamos recuperando las posadas nativas, hoteles y demás prestadores turísticos. Hay que entender que Providencia tiene una capacidad de carga limitada y la prioridad es la reconstrucción.



