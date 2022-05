Los habitantes del corregimiento de Puerto Estrella, en la Alta Guajira, no aguantan más la crítica situación por la que atraviesan ante la falta de agua y de energía, por lo que decidieron no participar en las elecciones presidenciales previstas para este 29 de mayo.



Así lo dieron a conocer a través de un comunicado enviado al alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, el cual es firmado por más de 90 personas entre las que se encuentran autoridades tradicionales, líderes y miembros de la comunidad.

“Tenemos la necesidad tan grande del consumo de agua para favorecer la salud de adultos, niños y adolescentes y no contamos con la cantidad de agua suficiente para cada hogar para preparar los alimentos y mantener nuestra higiene personal, sumado a la problemática del fluido eléctrico”, señala el oficio.



La planta desalinizadora que abastece a unas 1.700 familias representadas en más de seis mil habitantes, se dañó hace cerca de cuatro meses y están a la espera de su mantenimiento.



Esta es la principal fuente de abastecimiento ya que no cuentan con reservorios, la otra alternativa era la laguna de los Patos o Patomana, en lengua wayunaiki, pero se secó luego de que se desbordara hace dos años a raíz de un fuerte aguacero, dejando de represar el agua.



Desde ese tiempo, no ha vuelto a llover en la zona, de vez en cuando se presentan algunas lloviznas que nos les permite proveerse del preciado líquido.

Actualmente, se abastecen de agua en el Hospital de Nazareth pero los carros cisternas no dan abasto. Foto: Julián Carreño, presidente JAC de Puerto Estrella

Para los habitantes la única solución es la planta desalinizadora, debido a que los pozos profundos y artesanales producen agua salobre por la cercanía al mar y los jagueyes o reservorios no funcionan por la falta de lluvias.



Hace dos días, unos 700 alumnos suspendieron las clases para protestar por la falta de agua, 200 de ellos se encuentran internos en el Centro Etnoeducativo, la comunidad también protestó este jueves.



Actualmente, se abastecen de agua en el Hospital de Nazareth pero los carros cisternas no dan abasto, solo alcanzan a realizar un recorrido diario, tardan unas tres horas realizando un viaje de ida y regreso. Pero antes, deben esperar los turnos de llenado y las horas de reposo de la planta.

La comunidad exige a los entes de control que se apersonen de la situación. Foto: Julián Carreño, presidente JAC de Puerto Estrella

Los carros están asignados al corregimiento por la Alcaldía de Uribia y el agua que reparten es gratuita, solo que los 10 mil litros que cada uno de ellos tiene de capacidad no son suficientes para el gran número de familias que habita en la zona.



“Les están dando de a mil litros a cada familia y un viaje es para 10 familias. Los que tienen como comprar lo pueden hacer y mil litros les podría costar unos 25 mil pesos, pero el problema es que no hay agua ni para comprarla”, sostiene Julián Carreño, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Estrella.

Daños en la planta eléctrica

Otra problemática es la falta de energía, la planta eléctrica del corregimiento fue desmontada para mantenimiento y se le retiró una de las piezas para buscarle repuesto, sin resultado alguno hasta el momento.



Mientras tanto, se abastecen de energía proveniente del corregimiento de Nazareth, ubicado a unos 20 kilómetros, en el día reciben unas seis horas de luz proveniente de unos paneles solares y en la noche a través de una planta eléctrica, para lo cual ellos aportan el combustible.



“Como las dos plantas no están funcionando agarramos ese combustible y lo estamos llevando al parque para que nos puedan mandar la energía de 6 a 10 de la noche. La preocupación es que solo tenemos combustible hasta el 3 de junio”, sostuvo Carreño.



La comunidad exige a los entes de control que se apersonen de la situación y contribuyan a soluciones rápidas frente a esta problemática.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha