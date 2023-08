Los habitantes del municipio de Uribia no aguantaron más el mal servicio de energía.



Por ello salieron a protestar bloqueando las vías que conducen de Uribia hacia la Alta Guajira y al municipio de Manaure, así como la línea férrea del tren de Cerrejón.



La protesta, que completa un día, se debe a las continuas fluctuaciones y variaciones de luz que oscilan entre cuatro y siete minutos, lo que ha ocasionado daños y pérdidas en electrodomésticos de locales comerciales, empresas de salud y residencias.



Protesta coincidió con labores de

mantenimiento programadas por Air-e

Taponamiento de vías. Foto: Archivo particular

tenemos días y noches de estar durmiendo mal, electrodomésticos dañados, aires que no funcionan: unos quemados y otros porque la luz no los deja arrancar bien...

José Luis Gámez, uno de los habitantes asegura que “llevamos dos semanas continúas que el fluido baja y sube cada cuatro minutos, se va la luz, vuelve y llega. Hay pérdidas millonarias en el sector del comercio, se han quemado muchas neveras, aires acondicionados, televisores y el pueblo ya se cansó”.



La protesta coincidió con las labores de mantenimiento programadas por Air-e este jueves y que fueron realizadas desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde, para lo cual fue necesario la suspensión del servicio de energía con el fin de realizar unos cambios de reguladores.



La Guajira Foto: Archivo particular

Necesitamos que los diferentes actores que estamos citando vengan y se sienten con el pueblo y lleguemos a unos acuerdos con fechas a corto plazo

“Estos cambios estaban pensados para mejorar la frecuencia del fluido eléctrico, pero, después de reactivado el servicio de energía, la comunidad dijo que siguen las fluctuaciones con la misma intensidad por la que decidieron continuar con el paro”, indicó Andrés Ricardo Romero, secretario de Gobierno de Uribia.



Por su parte, la líder Rosario Celedón Almazo aseguró que “tenemos días y noches de estar durmiendo mal, electrodomésticos dañados, aires que no funcionan: unos quemados y otros porque la luz no los deja arrancar bien. Todo el comercio está afectado con los alimentos dañados”.

En la protesta participan comerciantes, docentes, amas de casa, jóvenes, vendedores informales y ciudadanía en general

Bloqueos en La Guajira. Foto: Archivo particular

Se espera que este viernes se instale una mesa de diálogo con el Cerrejón, la empresa Air-e y faltaría definirse la presencia de delegados del ministerio de Minas y Energía para abordar los acuerdos pactados frente a esta problemática en la protesta de hace tres meses y que fueron asumidos en su momento por el viceministro de energía Cristian Andrés Díaz Durán, quien se retiró del cargo.



“Necesitamos que los diferentes actores que estamos citando vengan y se sienten con el pueblo y lleguemos a unos acuerdos con fechas a corto plazo”, puntualizó Celedón.



En la protesta participan comerciantes, docentes, amas de casa, jóvenes, vendedores informales y ciudadanía en general.



El comerciante Yesid Rojas denunció que se vieron obligados a cerrar los negocios debido a las pérdidas que han sufrido por falta de refrigeración de alimentos como carnes, pollos y bebidas: "el pueblo se está volviendo un caos completo, se está uniendo y el comercio está cerrado en general, toca ponernos la mano en el corazón y ver que se puede hacer por el municipio”.

Problemática lleva más de 20 años

y afecta a los municipios de Manaure

Bloqueos en La Guajira Foto: Archivo particular

Esta problemática lleva más de 20 años y afecta a los municipios de Manaure y Uribia, pero en los últimos meses ha empeorado por el deterioro de la línea 529 y la sobrexplotación del transformador para cumplir con los requerimientos de la zona.



Desde hace varios años la comunidad viene solicitándole a la empresa Cerrejón el préstamo de las torres para conectarse al anillo eléctrico Riohacha - Maicao.



Sin embargo, la multinacional ha manifestado que no puede ser parte de esta solución hasta tanto no le hayan realizado el total mantenimiento de su línea, el cual no se ha finalizado por problemas con varias comunidades.



El domingo pasado también fue necesaria la suspensión del servicio de energía por 11 horas en los municipios de Uribia y Manaure por trabajos por parte de la empresa operadora en la línea 529.



La empresa Air-e no se ha pronunciado aún, pero, se conoció que expedirá un comunicado en las próximas horas refiriéndose al tema.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha