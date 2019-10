Habitantes de Paraguachón están inconformes con el cierre de frontera

Inconformes, así amanecieron los habitantes del corregimiento de Paraguachón, en la frontera con Venezuela, luego de que a las cero horas de este jueves se cumpliera el cierre de la frontera, colocando unas barricadas sobre el puente del arroyo Paraguachón en la carretera Troncal del Caribe, a unos 300 metros de la raya, de donde tradicionalmente se realiza.



De acuerdo a los pobladores la división de Colombia con Venezuela no es en el puente, ya que del otro lado queda la zona comercial, y vive una gran población en cinco barrios, entre los que se encuentran el San Martín, Punta Flor, el Carmen y es el paso obligado hacia las comunidades indígenas como Amulamana y las trochas la cortica y la 80, que comunican con el vecino país.

El cierre ya comenzó a generar confrontaciones. La primera fue con el pase del bus escolar, por lo que debieron realizar varias llamadas para permitir el tránsito de este automotor “insólito uno pedir permiso en Colombia para andar uno aquí en Colombia, no se puede seguir en esta situación”, sostuvo Ricci Deluque, una de las voceras de la población.



Así mismo, indica que ellos viven del rebusque diario y el cierre no les permite trabajar los cuatro días que durará cerrada la frontera, y el Gobierno Nacional no les da ninguna clase de ayuda, por lo que piden se ejerza otra clase de control que sea en los puntos limítrofes y no dentro del pueblo.



“No dan las herramientas pero si las quitan. Nos persiguen ya que la frontera se divide entre la V y la C, y en las entradas de las trochas. ¿Por qué no mandan su personal para allá?”, asegura Deluque.

Los pasos fronterizos ilegales o trochas son utilizados por los colombianos y los mismos venezolanos para seguir transitando de un país a otro. Foto: Carlos Capella/EL TIEMPO

Por su parte, Yudis Peralta, líder de la zona, asegura que el Gobierno toma medidas sin acordarse de que en esta población viven colombianos, “acá estamos prácticamente secuestrados, es inmensa la cola que debemos hacer para pasar hacia la raya porque está dividido el puente y los únicos perjudicados somos nosotros como pobladores que vivimos del día a día”.



Peralta, sostiene que la población no tiene como abastecerse de agua a través de los carros cisternas, debido a que no pueden transitar y en el pueblo no hay acueducto.



Los moradores claman la intervención de la Defensoría del Pueblo, los gobiernos nacional, departamental y la alcaldía de Maicao, para que tomen otra medida menos perjudicial.