Muerte de tres mujeres en Nariño genera una protesta social

"No más niños, niñas y adolescentes asesinados. Respetemos los derechos humanos”, decía uno de los carteles que portaban en sus manos dos jovencitas que se unieron a la protesta social, tras el asesinato de tres mujeres en solo 20 días en el municipio de Olaya Herrera, en la Costa Pacífica de Nariño.

(Puede leer: Se siguen desapareciendo las vacunas del covid-19 en el Eje Cafetero)



Fue tal el rechazo y repudio que ha causado entre la comunidad las recientes muertes, que hombres y mujeres de todas las edades el pasado domingo se dieron cita en el coliseo de Bocas de Satinga, la cabecera municipal, para exigirle a las autoridades competentes que investiguen y aclaren quiénes fueron los responsables de estos asesinatos.



Las víctimas fueron identificadas como Yina Yasmín Salas, Lina Estefani Castaño y Maryuri Rebolledo Guerrero, esta última menor de edad.



“Si no actuamos la violencia continuará. No callemos”, era el mensaje de dos estudiantes que también participaron en la jornada que estuvo enmarcada por pañuelos y globos blancos.



El primer asesinato se produjo el pasado 26 de enero en el barrio Llano Verde donde las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Yina Yasmín Salas, de 27 años de edad.



El segundo se registró el 13 de febrero cuando al parecer Lina Estefani Castaño, de 25 años de edad, recibió inicialmente una llamada, cuando luego sale de su casa dos hombres le disparan en varias ocasiones y la asesinan; los sujetos salieron con rumbo desconocido.



El 19 de febrero ocurrió el asesinato de Maryuri Rebolledo Guerrero, de 13 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en una playa cercana con heridas de arma de fuego y con presuntos signos de violencia sexual.



El alcalde del municipio Cruz Dalmiro Olmedo lamentó estos graves hechos de violencia y confesó que los mismos preocupan a la administración municipal.



(Le recomendamos: Madre hizo pasar por muerta a su bebé de 4 días de nacida y la vendió)



“Rechazamos este tipo de acciones que violenta el derecho a la vida, pedimos la ayuda urgente del Presidente de la República, del gobernador de Nariño y demás autoridades”, afirmó y además les solicitó que adelanten las investigaciones de rigor que permitan dar con los autores de los tres crímenes.



Según el funcionario para frenar esta ola de violencia contra las mujeres, se requiere ampliar el pie de fuerza en el municipio, lo que permitirá mejorar las condiciones de seguridad y garantizar la tranquilidad ciudadana.



Para el líder y abogado Germán Cifuentes la ausencia de autoridades civiles y judiciales en la localidad, es la que aprovecha la delincuencia para cometer esta clase de acciones.



Argumenta que si bien los funcionarios de la Fiscalía a quienes les compete conocer estos hechos permanecen en el vecino municipio de El Charco, “pero hasta aquí no vienen, por eso aquí todo queda impune”.



Afirma que aún se desconocen los móviles de los tres asesinatos y responsabiliza de los mismos al Gobierno Nacional, “por cuanto no hizo lo que debería hacer en el momento adecuado”.



Insiste que los jóvenes cuando salen del colegio “no tienen qué hacer, entonces lo que hacen es recorrer las calles sin rumbo alguno”, mientras que los campesinos tampoco tienen posibilidades de laborar en el campo por la falta de una verdadera reforma agraria y de estímulos que les permitan cultivar y comercializar los productos agrícolas.



A su turno la diputada de la Asamblea de Nariño, Rosita Guevara, igualmente se pronuncia y afirma que “es urgente atender la cruel situación de Olaya Herrera. Denuncian feminicidios, reclutamiento forzado y abuso sexual contra niñas el anterior fin de semana”.



(Además: Asesinaron a dos policías en Riosucio, Chocó)



Como si lo anterior fuera poco denuncia que hasta el momento ni la Fiscalía y ni Bienestar Familiar han hecho presencia en el municipio golpeado por la violencia y el abandono.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto

Más noticias de Colombia

Campesina peleó con un palo contra un jaguar que atacó a sus hermanos

Jorge Oñate lucha por su vida y será trasladado de urgencia a Medellín