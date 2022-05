Mientras la comunidad en el municipio de El Charco, Nariño, aguarda con impaciencia la pronta liberación de su alcalde encargado, Jesús David Ureña, secuestrado por desconocidos el pasado 24 de abril, los concejales reclaman el nombramiento de un alcalde ante los graves inconvenientes que genera la parálisis en la administración pública.

Según los organismos de seguridad su secuestro se produjo cuando varios sujetos armados interrumpieron la marcha de la embarcación en la que se movilizaba entre los municipios de Guapi y El Charco, para luego conducirlo hasta un lugar desconocido.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, nuevamente hizo un llamado a sus captores para que liberen al funcionario sano y salvo.



“Continuamos esperando la liberación de Jesús David Ureña, alcalde del municipio de El Charco, reiteramos el llamado para que se le respete la vida y cuanto antes sea devuelto a su familia y a la comunidad”, expresó el mandatario seccional.



Entre tanto, los concejales de El Charco en una comunicación dirigida al gobernador del departamento, le solicitaron con carácter de urgencia el nombramiento inmediato de un alcalde para esa jurisdicción, debido a los grandes inconvenientes que se derivan de la ausencia de un gobernante.



“Manifestamos nuestra preocupación por los hechos que vienen ocurriendo en nuestra jurisdicción que la tienen totalmente paralizada”, dicen los concejales en su misiva.



Argumentan que entre los problemas que más preocupa a los habitantes es la prestación del servicio de acueducto, “tiene más de una semana sin insumos y combustibles, razón por la que no se ha vuelto a distribuir el preciado líquido a nuestros ciudadanos”.



Adicionalmente sostienen que las transferencias por concepto de salud y los salarios a más de 400 trabajadores del Concejo Municipal y la Personería, al igual que el pago de recursos a los pensionados no se han hecho efectivas.



La solicitud de nombrar un alcalde encargado está acompañada de la propuesta de la declaración de vacancia temporal del alcalde en cautiverio, a la vez que la encargatura del cargo que hiciera antes de su secuestro Jesús David Ureña del secretario de Gobierno, Franklin Yesquén, ya se terminó.



“Nuestras alarmas se acrecientan con el silencio administrativo de su despacho”, advierten cuando ya han transcurrido diez días del secuestro del funcionario.



Entre los concejales que piden la designación de alcalde encargado en el municipio figuran José Torres, Yeison Montaño, William Hurtado, Henry Castro, Misael Satizabal y Tulio Peña.



El lunes anterior concejales, líderes y la comunidad había realizado por las calles de esa localidad una marcha pacífica en señal de protesta por el secuestro del alcalde, una de las pancartas que portaban los ciudadanos decía “Vivo lo llevaron, vivo lo queremos”.

