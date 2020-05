120 personas pasaron de dormir en parques a un hotel en Santa Marta

Para Daniel Padilla vivir en un hotel con todas las comodidades era un sueño aparentemente inalcanzable. Lo que ganaba como vendedor ambulante antes de la pandemia de la covid-19 le daba escasamente para comer una vez al día y pagar un cuarto.

En marzo cuando se extremaron las medidas para prevenir el virus y se ordenó la cuarentena obligatoria, Daniel, -quien perdió contacto con sus hijos desde hace ya 10 años-, no pudo seguir trabajando y a pesar que la orden del Gobierno era la de permanecer en casa, a él por el contrario; al no tener manera de responder por el arriendo de la habitación, quedó en la calle viviendo de la caridad de la gente.



“Han sido dos meses muy difíciles”, asegura Daniel de 57 años, quien sin poder trabajar permanecía en los parques con su maletín esperando impaciente que la pesadilla terminara.



“Por momento pensaba en ya no seguir viviendo, pero hasta para eso se necesita ser valiente”, relata el hombre quien vio una nueva esperanza cuando fue censado por la Alcaldía para ser incluido en el programa de albergues temporales para habitantes en situación de calle.

Aun así, Daniel no lo creyó hasta que fue conducido al hotel Los Veleros en Pozos Colorados, un exclusivo sector de Santa Marta.



En este lugar 120 personas se beneficiarán con estadía y alimentación por el tiempo que se prolongue la emergencia por el coronavirus.



La alcaldesa Virna Johnson esta semana visitó el hotel para verificar que brinde las condiciones sanitarias y protocolos de bioseguridad a los nuevos huéspedes.

“Ellos en la calle tenían un alto riesgo de contraer el virus y propagarlo en la ciudad, por eso en la administración hicimos todos los esfuerzos para traerlos a un sitio digno, donde puedan permanecer tranquilos y seguros”, dijo la mandataria.



Entre los beneficiados se encuentran chef, recicladores, traductores de señas, artesanos, obreros y vendedores ambulantes, quienes habían quedado sin nada.



El hotel 'Los Veleros' cuenta con 24 habitaciones con televisión, aire acondicionado y sus respectivos baños, además tiene una zona de lavandería, enfermeria, cocina, consultorios psicológicos, auditorio de eventos, restaurantes, piscina y un espacio para hacer ejercicios.

"Este albergue se suma al que entregamos en pasados días en el Centro Histórico, donde hay 30 personas instaladas”, anotó Johnson.



El encargado de preparar los alimentos es Sergio Tejón García, quien anteriormente se ganaba la vida como chef en hoteles en Minca y Palomino. A raíz de la parálisis del turismo quedó desempleado y sin un lugar donde dormir.

“Pasaba mis noches deambulando de un lugar a otro, por eso estoy muy agradecido de llegar aquí a hacer lo que más me gusta y tener un techo para dormir”, comentó Sergio.



En este hotel, los inquilinos recibirán capacitaciones virtuales para que aprovechen al máximo este tiempo y aprendan manualidades y otro tipo de emprendimientos que les permita salir preparados para iniciar una nueva idea de negocio.



Antes de ingresar a este sitio de alojamiento, la Alcaldía Distrital aplicó un protocolo que incluye la realización de exámenes para evaluar el estado de salud de cada uno de los beneficiarios, y así confirmar si tienen alguna sintomatología de coronavirus.



Igualmente se les dieron unas reglas y recomendaciones de convivencia para evitar que salgan durante la cuarentena o se generen problemas internos o con los vecinos.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv