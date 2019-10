Caos en horas ‘pico’ en una vía alterna de Dosquebradas

Los habitantes de parte del barrio La Pradera, de los conjuntos residenciales ubicados en la vía a Las Violetas y los de ese sector, en Dosquebradas (Risaralda), padecen diariamente caos en el tránsito debido a los trancones en horas ‘pico’ en una vía alterna a una obra.

Hace una semana, cuando empezaron las obras de la ‘solución vial Milán - Prado Verde - La Pradera’, una glorieta con la que la Alcaldía Municipal busca mejorar la movilidad en el sector, esta y el contratista, Consorcio Vial ZPA, no previeron que la única vía alterna es muy estrecha y en algunas partes de esta no caben un vehículo pesado y uno liviano, al mismo tiempo.



Además, la vía alterna, que bordea el parque El Lago, es destapada y cada día se deteriora más debido a la cantidad de carros que comenzó a usarla y a la temporada de lluvias que se inició al mismo tiempo que las obras de la glorieta, que se demorarán tres meses.



Solo hasta que se dieron cuenta del caos en el tráfico, el contratista y la Secretaría de Tránsito comenzaron a regularlo a través del método de ‘pare y siga’, en cada uno de los extremos de la vía, de modo que en esta solo haya carros en un solo sentido.



Sin embargo, la regulación del tráfico no se hace en todos los periodos de gran número de vehículos, como lo constató ayer este medio. A las 7 a.m. el caos fue total porque en la angosta vía había un camión grande, busetas y carros pequeños y no habían comenzado a hacer el 'pare y siga'.



La secretaria de Tránsito y Movilidad municipal, Katerine Gómez, afirmó que la regulación del tránsito le corresponde solamente al contratista con base en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), pero desde la semana pasada, al parecer, sin que esto lo conozca esta funcionaria, hay agentes de tránsito en esa labor, lo que pasa es que no siempre están cuando se necesitan.



Gómez agregó "se está gestionando la ampliación de la vía para evitar estos inconvenientes".



La ampliación de la estrecha vía se le va a proponer al contratista, según el director del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas, Rubén Darío Mejía, quien dijo que se buscará mitigar los traumatismos. "Hasta que punto lo podemos hacer (ampliar la vía en algunos puntos), si se puede hacer, lo vamos a hacer", señaló.​