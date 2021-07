Habilitan sendero que habían cerrado ilegalmente en el Tayrona

El sendero que comunica a los sectores de Cañaveral y el Cabo San Juan que había sido cerrado por los propietarios de un predio particular en el parque Tayrona, fue nuevamente habilitado este fin de semana.



El paso por esa zona en la que se movilizaban personas a pie y en caballo, permanecía restringido incluso después que las autoridades de la reserva natural, intervinieran el pasado 2 de junio y anunciaran acciones legales contra los responsables.(También: En Barranquilla piden no bajar la guardia contra el dengue)

Los operadores turísticos considerando que el cierre de este sendero perjudicaba a los visitantes y al ver no que se concretaba ninguna actuación por parte de Parques Naturales, decidieron derribar el cercado y aviso que bloqueaba el paso por el sendero.



De inmediato se rehabilitó la movilización de turistas por ese camino que conduce a una de las playas más atractivas de la reserva.



“Esperamos 40 días y no pasó nada, así que decidimos con nuestras propias manos desbloquear este paso, cuyo cierre nos estaba perjudicando”, manifestó un vocero de los operadores.



Y es que aunque se cuenta con otra ruta para llegar a Cabo Sanjuan, su mal estado representa un riesgo para la integridad física de los turistas.



Luz Elvira Angarita, directora territorial de Parques Nacionales Naturales (PNN), había manifestado que el predio que violo las normas legales del Tayrona, sería sometido a extinción de dominio.



"No podemos permitir que propietarios incumplan con las leyes ambientales y generen este tipo de problemas", precisó en su momento Angarita.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv