Habilitan el tránsito a un carril por la vía La Soberanía

El Instituto Nacional de Vías (Indías) trabaja este lunes para recuperar la movilidad por la vía La Soberanía, entre Norte de Santander y Arauca, que fue reabierta con el tránsito a un solo carril debido al desprendimiento de la banca, causado por las lluvias de los últimos días.

El miércoles de la semana pasada, una creciente súbita del río Murga desprendió un tramo de la capa asfáltica a la altura del kilómetro 27+800, en el sector conocido como Chorro Colorado y provocó el cierre total de esta eje vial, considerado como la única salida de la dispensa agrícola del municipio de Toledo (Norte de Santander).

De acuerdo con el alcalde de esta localidad, Alberto Castellanos, la inestabilidad de esta arteria ya había sido advertida al Gobierno Nacional por lo que se solicitada una intervención con miras a su reforzamiento estructural.



“Ya se está trabajando para restablecer completamente la movilidad. Las condiciones climatológicas son positivas. Inicialmente se creía que este arreglo podría tardar ocho días, pero pudimos reaccionar de manera más pronta”, precisó Jesús Vergel, director de Invías en Norte de Santander.



Esta no es la primera vez que se presenta una emergencia de estas proporciones en la vía La Soberanía, que aún no está pavimentada en su totalidad. Desde hace más de cinco años se inició el mejoramiento de 24 km distribuidos en tres tramos de la vía de La Soberanía, un corredor con 150 kilómetros, y aún no han terminado las obras.



CÚCUTA