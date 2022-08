Las comunidades que habitan en las inmediaciones del Canal del Dique le solicitan al presidente de la República Gustavo Petro revisar toda la licitación, con los nuevos funcionarios de la ANI, para el proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’, el cual dejó aplazado el gobierno Duque, luego de profundas denuncias.



"Desde las irregularidades en la estructuración, así como todas las violaciones de los derechos a las comunidades del Canal del Dique: de 45 consultas previas que debieron hacerse, solo se realizaron 16 y con muchas dudas", señala el abogado Héctor Pérez, representante de las comunidades.



'El peroyecto no tiene un plan de

manejo ambiental ni licencia ambiental', dice Pérez

Tampoco contemplaron un plan de manejo ambiental, y por lo tanto hoy ese proyecto no tiene licencia ambiental

El director saliente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, señaló que la adjudicación de la obra queda aplazada hasta el 12 de agosto, y ahora es responsabilidad del Gobierno Petro.



"Las consultas previas se hicieron debido a que las comunidades elevaron tutelas porque no estaban contempladas dentro del proyecto que había gestionado el anterior Gobierno", señala Pérez.



Según el abogado, 1as 16 consultas fueron hechas en tiempo record, y fue debido al afán para adjudicar del anterior Gobierno: "tampoco contemplaron un plan de manejo ambiental, y por lo tanto hoy ese proyecto no tiene licencia ambiental".



Un macro proyecto de esta envergadura requiere licencia ambiental, así lo dijo el ANLA inicialmente pero luego reversó.



"El proyecto solo cuenta con un plan hidrosedimentológico que no tiene sustento jurídico", sostiene Pérez.



Además, el gobierno pasado nunca publicó las respuestas a los vacíos en el proyecto denunciados por las comunidades, y sin embargo pretendía adjudicar dos días antes de culminar el mandato Duque.



"El proyecto de debe socializar con el total de la población porque serían gravemente afectados en su seguridad alimentaria, medioambiente y social ya que el sistema cienagoso sufriría una grave afectación ante un impacto en el canal del dique", señala en uno de los apartes una de las tutelas elevadas por el jurista en nombre de las comunidades.



El proyecto es necesario, y así lo reconocen las comunidades, pero en condiciones diferentes y con una estructuración clara, y respeto hacia las personas que habitan a orillas del afluente.

Canal del Dique a la altura de la vereda Recreo, en Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Las millonarias multas a la

empresa Sacyr Concesiones Colombia

Una primera multa fue por 5.1 millones de euros, y la segunda multa, hace apenas, dos meses, por 16.7 millones de Euros. Esta empresa ha venido violando la ley en España durante 23 años...

Ruiz recordó que en un inicio del proceso se presentaron 30 empresas interesadas en ejecutar las obras y al final solo queda una: Sacyr Concesiones Colombia SAS.



"Esta es una empresa muy cuestionada. Hubo empresas que no pudieron continuar en el proceso porque la ANI no quiso otorgarles algunas prórrogas", denuncia.



En Colombia Sacyr Concesiones Colombia SAS ya había sido investigada dentro de un proceso fiscal de la Contraloría General por 23.300 millones de pesos por los incumplimientos en la construcción del puente Hisgaura en Santander, en el contrato 285, del 27 de diciembre de 2013, el cual fue firmado por el Fondo de Adaptación.



El Puente Hisgaura en Santander fue un escándalo mayúsculo porque hubo sobrecostos y el puente no estaba habilitado para su uso. El estado colombiano tuvo que invertir una suma millonaria para restaurar el polémico puente hecho por Sacyr Concesiones Colombia SAS.



"Hoy no hay veracidad sobre el costo real del proyecto para el Canal del Dique. No es claro como será el manejo de esos 3.3 billones de pesos. Este es un macro proyecto que se debe revisar desde el punto de vista técnico, jurídico, económico, ambiental y social.

En la vereda Leticia, sobre el Canal del Dique, no hay agua potable, la plata del acueducto fue a dar a los bolsillos de corruptos. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Multas millonarias en España fueron impuestas

por la comisión de los mercados y competencias

Estudian la posibilidad de prohibir a la administración de España contratar con Sacyr. Pero además en Colombia tiene que responder ante la Contraloría...

"La empresa Sacyr Concesiones Colombia SAS no está capacitada para ejecutar estas obras: tiene millonarias multas en España por carterización, lo que llamamos comisión, por violaciones contra la competencia. Una primera multa fue por 5.1 millones de euros, y la segunda multa, hace apenas, dos meses, por 16.7 millones de Euros. Esta empresa ha venido violando la ley en España durante 23 años, desde 1992 hasta el año 2017", suma Ruiz.



La semana pasada las comunidades que habitan las orillas del Canal del Dique protagonizaron una marcha de canoas sobre el afluente para recordar que fueron ignorados al menos 45 consejos comunitarios de la región en los procesos y que no estaban conformes con las garantías sobre la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y por lo tanto estaba en duda la seguridad alimentaria de la región.



"Estas multas millonarias fueron impuestas por la comisión de los mercados y competencias de España, y estudian la posibilidad de prohibir a la administración de esa nación contratar con Sacyr. Pero además en Colombia tiene que responder ante la Contraloría general de la República por un proceso fiscal por 23.308 millones de pesos por las graves irregularidades del puente Hisgaura en Santander, en un contrao con el fondo de adaptación", Concluye el abogado de las comunidades.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas