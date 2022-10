En la tarde de este miércoles 12 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, con una delegación gubernamental participó en la jornada de cierre de la minga política y cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz en El Pital, en Caldono, departamento del Cauca.

Con el himno de la guardia indígena, más de 2 mil personas recibieron al mandatario, quien llegó a esa zona a escuchar los planteamientos de las comunidades y otros sectores sociales.



“La violencia fue la manera cómo el pueblo colombiano, perdió la oportunidad de la transformación histórica. Aún hoy pululan por el Cauca, los grupos armados matando allá al indígena y aquí al negro y allá a la negra y allá al descendiente de la paz y allá al que dejó las armas y aquí al que se atravesó con un rezo quizá, en una iglesia”, dijo el mandatario de los colombianos.



“Esa violencia que pulula no solo en el Cauca, sino en muchas partes de Colombia, es la manera de distraer sanguinariamente al pueblo para que no se unifique en pos de cambiar la historia de Colombia. La violencia es nuestro principal enemigo, la paz es el camino que puede producir la transformación profunda de la historia de Colombia”, sostuvo Petro.



En su discurso, resaltó que la violencia no es solo entre grupos armados, también entre las mismas comunidades indígenas y afro.



“Cuando los indígenas se enfrentan entre ellos mismos. Cuando las negritudes ven como su rival al indígena. Cuando el pueblo trabajador en un cañaduzal no entiende que lo están es explotando, que hay que luchar por una estabilidad laboral, y entonces cree que la minga es su principal rival”, anotó.



Dijo que estos enfrentamientos interétnicos es tiempo valioso que se pierde para que el gobierno avance en las reformas de profundidad que necesita el país.



Sobre el Cauca, Petro señaló que un departamento “donde hay un acumulado de resistencia milenaria”.



“No por nada la Presidencia de la República nació aquí y no en casa de blancos esclavistas, sino en casa de negros herederos de los esclavos”, afirmó el jefe de Estado.



“No por nada los signos electorales dijeron que es gracias a occidente, gracias al litoral y a los andes del occidente colombiano que se logró ese triunfo, al lado del pueblo caribeño y al lado del pueblo colombiano”, sostuvo también.



Resaltó la importancia de producir una “paz social en el Cauca”.



“La posibilidad de que el gobierno compre tierras, que son costosas, y que el gobierno interétnico haga la distribución, claro que no es suficiente, pero disminuimos las presiones que la escasez de tierra provoca en una población que aumenta el número y que eta compuesta por todas las etnias”, expresó el mandatario de los colombianos.



Indicó que, “por la misma escasez y necesidades” que vive actualmente el país, Colombia se está dirigiendo a la misma situación “de aquel 9 de abril de 1948 o antes”.



“Aquella vez en que 1936 se le propuso a Colombia desde la presidencia de la república de Alfonso López ‘la revolución en marcha’ para transformar democráticamente a Colombia, y la respuesta de los privilegiados, de los herederos de los esclavistas fue la violencia, matar, desaparecer, masacrar. Desde entonces aparecieron las masacres”.



“Esa vez convocaron al pueblo a matarse entre sí mismo. Esta vez también están convocando al pueblo a matarse entre sí mismo, y nosotros desde el gobierno sabiendo lo que se puede perder como se perdió aquella vez en la historia", se refirió en su discurso.



"Ahí en la sangre regada de Gaitán, ahí se perdió no solamente una persona llamada Gaitán, sino un acumulado de luchas campesinas, obreras e indígenas que estaba a punto de conquistar el poder para cambiar la historia y que ya le había puesto nombre a ese cambio ‘la revolución en marcha’, ahí en esa sangre que iba hacia al alcantarilla de la carrera séptima, ahí iba la historia perdida del cambio de Colombia”, aseveró Petro.



Invitó a aceptar la diversidad y construir un pacto interétnico entre los caucanos.



Con este tipo de encuentros, el mandatario busca encontrar alternativas para que cesen las vías de hecho y se encuentre el camino para concertar acuerdos que permitan una mejor convivencia entre las diferentes comunidades.



