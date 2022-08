En su primer cara a cara con los empresarios, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado para fortalecer la producción en el país, lo cual considera clave para crear riqueza.



Lo hizo durante su intervención en el congreso anual de la Andi, que finalizó en la noche de este viernes en Cartagena. “Hemos planteado la necesidad de crear riqueza, no de redistribuir lo que tenemos”, fue uno de los primeros puntos que tocó Petro, y agregó que el corazón de la generación de riqueza es la producción.



Por eso hizo un llamado a que, si se quiere generar riqueza, hay que lograr que la tierra sea un instrumento productivo, pero “producción del siglo XXI”, enfatizó.



Por eso, para Petro es necesario uno de los primeros proyectos a los que le está apostando, que es una reforma agraria, “porque la primera actividad productiva es la agricultura”. También aprovechó para hablar de expropiación, pero dijo, de manera enfática, que no, y que ello no ocurrirá en su gobierno. “No voy a expropiar. No estamos interesados. Eso falló en el mundo”, aseveró, a propósito de noticias falsas al respecto.

Petro durante su intervención en la asamblea de la Andi. Foto: EFE

De otro lado, explicó que son varios países los que insisten en la necesidad de ponerles más impuestos a los ricos para impulsar reformas y proyectos que beneficiarán a la nación. “Lo que les proponemos es lo siguiente: ¿puede la industria crecer en un mundo, en una sociedad profundamente desigual y violenta? ¿Las industrias del mundo crecen en medio de desigualdad? La respuesta es no”.



Y agregó que con la desigualdad social que tiene Colombia será difícil industrializar el país. “Tenemos que construir una sociedad más equitativa que comienza con el problema de la tierra, con el problema del impuesto”. “Los y las industriales nos tendrían que acompañar por el esfuerzo común de una sociedad más equitativa”, anotó el jefe de Estado.



Por último, Petro habló de la importancia de una alianza entre el Estado y el mercado, en la alianza “entre lo privado y lo público, en la posibilidad de, siendo una de las sociedades más desiguales del planeta, pasar a ser una sociedad justa y equitativa. En la inmensa posibilidad e inmenso reto de pasar de ser una de las sociedades más violentas del mundo para construir una sociedad en paz. Esta es la invitación que les hacemos”.

Lo que dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Y en ese sentido también fue el mensaje del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien, además, hizo un llamado a evitar la estigmatización de los empresarios y de algunos sectores, por lo que aprovechó para defender el rol social de las empresas en el país.



Antes de que Petro interviniera, Mac Master le manifestó algunas de las inquietudes sobre sus políticas económicas, entre ellas lo que plantea en la reforma tributaria.

“Para el empresariado es muy importante tener señales de confianza y ser capaces de producir más oportunidades para el país”, manifestó. Añadió que “Colombia no ha tenido mecanismos correctos para construir y para llegar a acuerdos en las reformas institucionales que el país necesita”.



Bruce Mac Master habla en la Asamblea de la Andi. Foto: EFE

“No debemos estigmatizar a las empresas ni a los empresarios. Tampoco a los sectores”, señaló.



Dijo, por último, que hará todo lo posible para que al país le vaya bien. “Los empresarios le decimos que estamos dispuestos a hacer lo mejor posible (...). Una muy buena cantidad de los objetivos del Presidente los puede hacer con nosotros. Podemos ser un vehículo acelerador y efectivo para sacar adelante esos objetivos”.

Presidente destacó tecnología del CTIC contra el cáncer

Durante su discurso, Petro también dijo que la producción cada día necesita “más saber intensivo”.



En ese contexto, el Presidente se mostró sorprendido con la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer (CTIC), la cual recorrió junto al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo en una visita privada antes de la inauguración.



“Me mostró la clínica, había unas máquinas que me dejaron sorprendido. Es el modelo de salud estilo norteamericano que depende más de la tecnología que del médico”, dijo Petro, que detalló uno de los avances tecnológicos contra el cáncer que vio: “Era una máquina inmensa, en un cuarto inmenso, para hacer operaciones sin bisturí”.



Una de las razones que más llenan de orgullo a Sarmiento Angulo es que el centro cuenta con tecnología de último nivel para el tratamiento de los pacientes. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

El Presidente, tras conversar con la médica que la operaba y conocer su recorrido profesional y preparación para manejarla, reflexionó señalando que cada vez más los trabajadores usan menos la fuerza muscular para producir, y mucho más el conocimiento.



“Usan la fuerza del cerebro. Si no se sabe en una sociedad, si no tenemos electricidad, conectividad y energías limpias, ¿cómo podemos hablar de una política de industrialización en este siglo? Y eso, que se llama electricidad, conectividad, saberes, ¿quién los garantiza? No puede ser el empresario individual (...) eso lo garantiza el Estado”, dijo Petro.