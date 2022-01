En esta temporada de vacaciones, El Parque Natural Tayrona, como era de esperarse, ha sido uno de los atractivos turísticos más visitados de toda Colombia. Sin embargo, la experiencia para los turistas no ha sido la mejor, debido a las incomodidades para ingresar y movilizarse al interior de la reserva natural.



Al llegar al lugar deben realizar interminables filas, y contar con suerte que al acercarse a la entrada todavía no se haya completado el aforo.



Solo aquellos que madrugan alcanzan a entrar al parque. Del resto es una lotería poder obtener una entrada.

Las tres vías terciarias que comunican

a las paradisiacas ensenadas del Parque Tayrona



Durante este inicio de año hay días que hasta mil personas han quedado con las ganas de visitar las playas y paisajes del Tayrona. Cuando eso sucede no han tenido otra opción que elegir otro destino para pasear.



Aquellos que sí consiguieron ingresar, deben atravesar a pie o en vehículos unas vías de acceso que están en condiciones deplorables.



En total son tres vías terciarias que comunican a las paradisiacas ensenadas del Parque Tayrona: una de Santa Marta a Bahía Concha de 8 kilómetros; la segunda de la Troncal del Caribe a Neguanje de 14,2 kilómetros; y la última del Zaíno a Cañaveral de 5 kilómetros. Todas por el descuido en que permanecen dificultan la movilización de vehículos, principalmente cuando hay lluvias.

Guías exigen mejor servicio en el Tayrona

Desde el año 2010, los guías turísticos han pedido que se arreglen las carreteras de acceso al parque; sin embargo, nadie responde por la intervención.



Darío Mosquera presidente seccional de la Fundación de Guías de Colombia (Fundaguias), asegura que siente vergüenza con el turismo por la desorganización y el mal estado en el que se encuentra el parque Tayrona.



El guía turístico manifiesta que no se justicia que la reserva natural más visitada del país esté tan descuidada y mal administrada.



“El Tayrona tiene millonarios ingresos diarios; sin embargo; Unidad de Parques tiene el lugar descuidado y en desorden. No hay una correcta logística de atención al visitante”, sostiene Mosquera.



Este guía turístico argumenta que personalmente ha tenido la oportunidad de recorrer otros parques de Colombia y la experiencia es totalmente distinta.



“He realizado un recorrido por el Quindío visitando el parque Cocora, Salento, el Parque del Café y otros en donde uno queda admirado al ver sus ambulancias, más de 5 baños públicos y todo el dispositivo de seguridad con personal autorizado cuidando la flora y fauna”, detalla el prestado de servicios turísticos.



Según Darío Mosquera, el poco personal que tiene el Tayrona es insuficiente para brindar un buen servicio al turista y principalmente tener en condiciones adecuada la zona.



“Hay un abandono total e inaceptable teniendo en cuenta que el Parque Tayrona es el más visitado y el que mayores ingresos percibe, pero lastimosamente no se observan las inversiones”, añadió.

Mensajes como estos se ven en las distintas playas del Tayrona, pero no hay personal de rescate en caso de emergencias. Foto: Parques Naturales

'Carreteras se asemejan a una

trocha de cualquier municipio del Magdalena'

Lo más urgente, de acuerdo a la opinión del representante de guías turísticos, es que se intervengan las vías y haya mayor orden en las entradas a la reserva.



“Estas carreteras se asemejan a una trocha de cualquier municipio del Magdalena. Lo peor es que al momento de intervenirlas se echan la pelotica”, puntualizó Darío Mosquera.



Desde Parques Naturales se ha precisado que el dinero que reciben por concepto de entradas son usados para el mantenimiento de las reservas naturales, áreas concesionadas y de los senderos del parque, gastos de funcionamiento y obras de infraestructura. No obstante el mejoramiento de las carreteras es responsabilidad directa de la Gobernación de Magdalena.



Las tres carreteras pertenecen al departamento desde el año 1997 cuando la Nación le entregó a varios entes territoriales las vías terciarias y algunas secundarias, situación que impide intervenciones mayores sobre la misma.



Los turistas reclaman que así como se les exige pagar un valor alto por la entrada, igual manera se les garantice una movilidad óptima en la que no se expongan a daños los vehículos ni se genere un riesgo para las personas.







Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

