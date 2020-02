Grafitis y bandera del ELN aparecen en Maicao, La Guajira

Preocupados, así amanecieron los habitantes del corregimiento de Carraipía, en zona rural de Maicao, en La Guajira, al descubrir varios mensajes y una bandera alusiva al grupo guerrillero ELN, en la Institución Educativa Agrícola N° 12 de esa localidad, ubicada a pocos metros del pueblo.

Los habitantes aseguran que la presencia de miembros de esa guerrilla en la zona debió producirse en horas de la madrugada de este domingo, ya que no se tienen detalles de lo sucedido, solo se percataron del hecho a primeras horas del día, al encontrar los mensajes en la valla de entrada y en uno de los salones de la institución educativa. En uno de los mensajes se lee “ELN 56 años compañía Caicedo presente”.



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado, lo único que se conoce es que unidades de la Policía y del Ejército se encuentran verificando en la zona. Es de señalar que este grupo guerrillero adelanta un paro armado de 72 horas en todo el país, con el fin de generar situaciones de orden público en varios departamentos.



Según los moradores, desde hace un tiempo esta institución no cuenta con el servicio de vigilancia, lo que la hace más vulnerable dada las condiciones de inseguridad en la zona en inmediaciones de la Serranía del Perijá, muy cerca a la reserva natural Montes de Oca.



Este es el segundo caso que se registra sobre la presencia del ELN en La Guajira en lo que va corrido del año. El primero se presentó el mes pasado, a la entrada del municipio de Villanueva, en donde realizaron un retén ilegal, que duró varios minutos, dejó letreros alusivos a esta organización en las instalaciones de la universidad de La Guajira.



Sin embargo, las autoridades descartan la presencia de este grupo guerrillero en el departamento y señalan que puedan estar ubicados en la zona fronteriza con Venezuela.

ELIANA MEJÍA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

LA GUAJIRA