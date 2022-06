En el departamento de Magdalena, exactamente en la zona de disputa de territorio de las bandas criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca que comprende la capital y cinco municipios, se han registrado en lo que va del año 2022 un total de 153 homicidios en la modalidad de sicariato.



Del total de muertos que deja está guerra armada por el control de la droga y la extorsión, 11 han sido mujeres y 142 hombres.



Los territorios que vienen padeciendo por esta grave situación de violencia que afecta a toda la población están ubicados en la subregión norte del departamento y son: Santa Marta, Zona Bananera, Ciénaga, Fundación, Aracataca y El Retén.

Los corregimientos y veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta, mantienen en total tensión y miedo a raíz de la presencia de los dos grupos armados que en cualquier momento protagonizan enfrentamientos a sangre y fuego.



Un ejemplo claro de este panorama crítico de seguridad fue el desplazamiento masivo que se registró hace semanas en la vereda La Secreta, por parte de más de 700 campesinos que dejaron sus viviendas para evitar quedar en la mitad del fuego cruzado entre El Golfo y Los Pachenca.



Aunque la fuerza pública ha intervenido y se han aumentado el pie de fuerza y los patrullajes en especial en la zona rural donde se detecta el accionar de las organizaciones al margen de la ley, el riesgo y la amenaza armada se mantiene.



Por esa razón, desde la Gobernación del Magdalena y las alcaldías de Santa Marta y municipios afectados por esta ola de homicidios se han hecho insistes requerimientos al gobierno nacional para abordar la problemática y establecer medidas drásticas.

Ministro de Defensa aborda situación de seguridad

Este clamor de los mandatarios locales, tuvo una respuesta este miércoles por parte del Ministro de Defensa, Diego Molano que se trasladó hasta Santa Marta para analizar lo que viene sucediendo y anunciar estrategias de seguridad.



Al final de la reunión en la que no estuvo el gobernador Carlos Caicedo por estar fuera del país, Molano en una rueda de prensa pidió un plazo de 30 días para dar resultados a través de una fuerte ofensiva que busca capturar o neutralizar a los principales cabecillas del Golfo y Los Pachenca.



“En 30 días será una prioridad poder capturar, judicializar o neutralizar a alias 5-7 y a los otros cabecillas de los Pachencas (alias Muñeca y alias Cholo). Este es el tiempo que nos hemos propuesto para desarticular esas dos estructuras criminales", afirmó el funcionario nacional en la rueda de prensa.

Millonaria recompensa

Diego Molano ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicar a Édgar Ariel Córdoba, conocido con el alias de '5-7' (jefe de la facción del Clan del Golfo en el Magdalena), y hasta 100 millones de pesos para lograr la captura o neutralización de Nilson Castillo Carrillo, alias 'Muñeca', jefe de los Pachencas.



El funcionario nacional detalló que se pondrá en marcha el denominado ‘plan cóndor’ que estará dirigido únicamente a enfrentar y desarticular las organizaciones criminales que vienen atentando contra la tranquilidad ciudadana.



“En total serán más de 330 uniformados de diferentes especialidades que estarán distribuidos en el territorio, con el fin de atacar a estas estructuras”, sostuvo Molano.

Quejas de gobernador por visita del ministro

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo se quejó de la logística que tuvo el consejo de seguridad, en el que no participó por no ser avisado con anticipación.



“A pocos días de culminar el Gobierno Duque, después de múltiples solicitudes para convocar Consejo Nacional de Seguridad, se inventan, en 24 horas una “reunión de seguridad”, con agenda improvisada a sabiendas que no podré participar debido a que me encuentro fuera del territorio”, señaló el gobernante en su cuenta de Twitter.



Caicedo se quejó también porque en este encuentro no se invitaron a dirigentes cívicos, gremiales, defensores de derechos humanos ni a los de consejos comunitarios para que presenten sus inquietudes, propuestas y recomendaciones en la búsqueda de soluciones integrales a la problemática.



Alcaldesa de Santa Marta inconforme con compromisos

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, cuestionó la actitud del Gobierno Nacional al término de la reunión de seguridad presidida por el ministro de Defensa, Diego Molano.



Dijo que el funcionario dejó pocos compromisos concretos para que se pueda combatir la delincuencia en la ciudad, fortalecer la capacidad operacional y la infraestructura tecnológica de la Policía.



“En esta reunión de seguridad, expusimos la situación del Distrito, reflejada en el incremento de homicidios y hurtos, pero es indudable que si el Gobierno Nacional no hace las inversiones en materia de seguridad en el territorio no podremos avanzar de manera eficiente”, aseguró la alcaldesa.



La mandataria entre sus peticiones dijo que se requiere inversión en materia de infraestructura tecnológica para la Policía, tipo drones, entre otros; aumento del pie de fuerza de los uniformados, fortalecimiento del parque automotor y acciones integrales para combatir al crimen organizado.



“Hemos solicitado al general Vargas en 3 oportunidades que hay que aumentar el pie de fuerza, para que los cuadrantes respondan de manera eficiente, pero una de las conclusiones fue que iban a aumentar con 45 hombres en el Magdalena, nunca quedó claro cuántos iban a llegar a la ciudad de Santa Marta”, dijo la Alcaldesa.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

