Más de 300 indígenas wiwas  desplazados por guerra entre Clan del Golfo y Pachencas

Más de 300 indígenas wiwas y campesinos han salido de sus territorios ancestrales en la cuenca alta del río Ranchería, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en zona rural de Riohacha, atemorizados por los fuertes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Pachencas por la disputa del territorio.



Los enfrentamientos se presentan desde la noche de este sábado 24 de febrero en jurisdicción del corregimiento de Las Palmas, en las veredas de El Limón y Carrizal, en zona del resguardo Kogui, Malayo, Arhuaco, afectando también a las comunidades de Las Casitas, La Laguna, Guamaca y Potrerito, entre los límites de los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar.

Unos 140 niños y niñas y 10 mujeres

embarazadas, entre las familias afectadas



Entre las comunidades wiwas desplazadas se encuentran El Limón y Carrizal, habitadas por unas 75 familias, compuestas por 370 personas. Se estima que hay unos 140 niños y niñas y 10 mujeres embarazadas.



“En la zona se registran enfrentamientos entre Los Pachencas y el Clan del Golfo, es la información que se obtiene por parte de la fuerza pública y la comunidad quedó en medio de esos enfrentamientos como ellos manifiestan, el temor los ha hecho desplazar, hasta ahora no se tiene información de pérdidas humanas”, indicó el secretario de Gobierno Departamental Misael Velásquez.



Explicó además, que el Ejército estaría haciendo presencia en la zona en el día de hoy para recobrar el control. Estaban esperando que bajara la comunidad, para evitar que quedara en medio del fuego cruzado, ya que lo más importante es salvaguardar sus vidas.



Los indígenas salieron de a pie con algunas pertenencias hasta la comunidad de Las Casitas, luego se trasladaron al corregimiento de Tomarrazón, en zona rural de Riohacha, allí se quedaron algunos, mientras que unos 200 siguieron hasta la capital guajira y se encuentran instalados en la Casa Indígena.



“Se vio avanzar una cantidad de gente, iban como doscientos y dentro de la montaña había otro grupo, pero no sabemos, porque en la cordillera cualquiera puede estar y subir al igual que en una carretera, por eso nosotros sentimos miedo teniendo en cuenta que en el 2002 perdimos niños y mayores. Vimos la facilidad de salir y dejar el territorio solo con todo”, explicó el docente Luis Enrique Nieves uno de los afectados.





Esta es la segunda vez que la comunidad de El Limón sufre desplazamientos por problemas del conflicto armado, la primera ocurrió hace más de 21 años.



“La situación está bastante compleja por la presencia y los combates de los actores armados entre estos las Autodefensas Gaitanista y Conquistadores de la Sierra Nevada, los cuales últimamente vienen en enfrentamientos por disputas territoriales y en esta ocasión nuevamente le tocó vivir a la comunidad de El Limón la zozobra del desplazamiento”, indicó Pedro Loperena, defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas.



Otro de los afectados que no quiso identificarse por razones de seguridad ya que aún permanece en la zona tratando de cuidar sus bienes indica que “cuando nosotros vemos estos casos de disparos y combates que ya lo hemos vivido, la gente se intimida y le da miedo, por eso se ha desplazado la comunidad desde la noche del sábado”.



A través de las redes sociales circulan los vídeos y fotografías de decenas de familias afectadas caminando con sus hijos en brazos en medio de la noche huyendo del conflicto y en búsqueda de un refugio.



Es de señalar que entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2002 unos 200 paramilitares del Bloque Norte de las Auc realizaron dos incursiones en la vereda El Limón en la zona rural de Riohacha, en la que lanzaron cilindros y rockets contra la población civil asesinando a unos 16 pobladores e incinerando 15 viviendas. Aún hay varios desaparecidos y restos desmembrados sin aparecer.



Por esta masacre y el desplazamiento de que fue objeto la comunidad indígena wiwa el Estado colombiano a través del ministro de Justicia Enrique Gil Botero, pidió perdón en julio de 2018.



