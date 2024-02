Ministerio de Vivienda entregó casas rurales y anunció nuevo acueducto en el Guaviare

“Yo no creía, pero cuando vi que llegaron con los materiales lloré de felicidad. Y ahora que ya nos la entregaron me siento bendecida, porque de verdad no hay nada como tener su propia casa”.



Así se siente Leidys Moreno, habitante del corregimiento de Boquerón, en San José del Guaviare, Guaviare; con la casa nueva que el gobierno nacional le entregó a través del programa ‘Mi casa en el campo’.



Ella -que vive con su esposo, su hijo, hija, nuera y nieta- se inscribió en una base de datos hace 7 años con poca fe, pero muchos anhelos de cumplir un sueño.

“El presidente de la Junta de Acción Comunal nos visitó y nos dijo que nos inscribiéramos, lo hice por cumplir y ahora me cumplieron a mí. Ya no importa cuánto tuve que esperar”, relata la mujer que toda la vida se ha dedicado a su hogar y en su antigua casa, al lado de la nueva, tiene una pequeña tienda.



Pero las 56 casas que ha entregado el Ministerio de Vivienda hasta este 22 de febrero en Boquerón, a una hora del casco urbano de San José, vienen de muchos meses de trabajo más allá de las obras, como explica Lina Aguirre, funcionaria de esta cartera.



“El contrato se firmó en febrero de 2022 y tras mes y medio de concertación y socialización con las comunidades para saber cómo querían que fueran sus casas y adaptar sus deseos a nuestro modelo nacional de obra, comenzaron las construcciones en abril de 2022. Y ya en abril de este 2024 estarán todas entregadas”, detalló Aguirre.

¡Este es el momento de construir y de comprar vivienda!

Hoy me reuní con @CamacolCucuta para trabajar conjuntamente en los retos que enfrenta el sector.#LaViviendaNosUne pic.twitter.com/lfYs6hJamp — Catalina Velasco Campuzano, Ph.D. (@CATALINAVELASCO) February 22, 2024

Las casas en Boquerón son de 55 metros cuadrados y cuentan con tres habitaciones, todas de 3 por 2,5 metros cuadrados, baño, cocina y un área de lavado.



Fueron construidas en los terrenos que las personas beneficiadas ya tenían y habitaban, y en el caso de este corregimiento, 90 por ciento de los beneficiados fueron por posesión, pues no tenían escrituras.



A algunos de los beneficiarios, la casa nueva les quedó justo al lado de la anterior, a menos de un metro entre una pared y la otra, incluso. Este es el caso de María Margarita Páez Suta, quién llegó a Boquerón en el 2004 con su esposo e hijo para trabajar en el campo.

Ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Foto: Ministerio de Vivienda

“Nos vinimos de Boyacá y yo llegué a trabajar haciendo la comida y aseo en la casa mientras mi marido trabajaba en la tierra. Después de unos meses logramos completar para comprar un lote en el pueblo y construimos la casa vieja con pura madera”, cuenta la mujer, quién nunca pudo trabajar el campo porque nació con una discapacidad, pues sus pies y rodillas están doblados hacia adentro y le dificultan mucho desplazarse.



La casa vieja de María Margarita era de 5 por 4 metros y allí dormía hasta hace pocas semanas toda su familia, ya de 5 porque su hijo tiene esposa y un bebé.



Estando allí también presenció, día a día, cómo le iban construyendo su casa. Fueron seis meses de ver ladrillo sobre ladrillo hasta que por fin pudo mudarse.

Esta es una de las plantas de agua que ya cuenta San José del Guaviare. La ministra de Vivienda anunció un acueducto en el municipio de Calamar Foto: Archivo particular

“Ahora vamos a reunir para mandarla a estucar y pintar, la quiero azul cielo. También vamos a hacer los clósets para los cuartos, van a ser en madera”, relata María Margarita, visiblemente emocionada de hacer planes con su casa propia.



Además de traer alegría a los beneficiarios, las viviendas construidas bajo el programa ‘Mi casa en en el campo’ también estimulan la economía circular, pues el compromiso es que al menos el 10 por ciento de la mano de obra seleccionada sean habitantes del sector, asimismo, el contratista de las obras debe utilizar materiales locales.



Y precisamente el trabajo de los contratistas fue alargado por la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, pues tanto el presidente de la JAC, Fabio Duarte, cómo las beneficiarias, manifestaron que ellos fueron muy asertivos durante las obras y los tuvieron en cuenta.

A la entrega de las tres nuevas viviendas en Boquerón asistiÓ también el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas Foto: Imágen de referencia / Campaña Yeison Rojas

“Nos complace mucho el resultado del trabajo que hemos visto con las viviendas y lo que nos cuenta la misma comunidad de cómo les fue con el contratista. Eso nos da confianza en los procesos que estamos haciendo”, declaró la ministra Velasco.



A la entrega de las tres nuevas viviendas en Boquerón asistieron también el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, y el representante a la cámara Alexander Bermúdez; pues el gobierno departamental aportó 975 millones de pesos de los 3.897 millones que costaron las 80 viviendas contratadas.



Por su parte, el gobernador Rojas también agradeció la labor del Ministerio de Vivienda para concretar la construcción del nuevo acueducto de Calamar y anunció que existe un compromiso de la ministra Velasco para el mejoramiento de mil viviendas en el Guaviare, con subsidios de 15 salarios mínimos por beneficiario.

El acueducto de Calamar

Además de la entrega de vivienda rural, la ministra Velasco también llegó en la tarde este miércoles 21 de febrero a la vereda Las Damas, en el municipio de Calamar, para anunciar la construcción del acueducto municipal.

Decenas de habitantes de la vereda se reunieron en el colegio Las Damas para recibir a la ministra, la primera alta funcionaria que visita el área rural de Calamar, a quién se le otorgó la medalla Orden del Chiribiquete en su máximo grado.



“Se decreta entregarle este honor a la ministra por su civismo y alto cumplimiento de los compromisos con las comunidades rurales del Guaviare. Dios bendiga a la ministra” expresó Farid Camilo Castaño, alcalde de Calamar.



Calamar fue escenario del encuentro entre @IRIColombia y el alcalde municipal Farid Camilo Castaño. Durante la reunión el equipo de la Iniciativa presentó su propuesta para el Plan Municipal de Desarrollo, en torno a la protección de la Amazonia y el control de la deforestación. pic.twitter.com/reAGPj44Tc — IRI-Colombia (@IRIColombia) February 17, 2024

El nuevo acueducto costará 2.200 millones de pesos y en seis meses estaría operando para las 300 familias de Las Damas.



“El Presidente Petro nos dijo que tenemos que poner la plata del estado dónde nunca ha estado, ese es el gobierno del cambio y esa es la paz total. En seis meses volveré para inaugurar esta solución integral para el agua de Las Damas”, afirmó Velasco.



Tras el anuncio, el Club Guardianes de la Selva y Defensores del Agua del colegio Las Damas, integrado por los niños de la institución y algunos profesores, agradecieron a la ministra Velasco.



“Ya vamos a tener seguridad del agua que tomamos, porque sabemos que será potable. Ojalá ahora muchos más niños vengan a estudiar con nosotros”, dijo Charlotte Buitrago, estudiante de 10 años.

Duván Álvarez

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO