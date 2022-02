La Guardia Indígena de Caldono, norte del Cauca, incautó una avioneta que era transportada de forma presuntamente ilegal dentro de un camión.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la noche del pasado martes en inmediaciones de la vereda Granadillo, Resguardo de Pioyá.

Además del camión, también fue detenido un vehículo tipo camioneta 4x4.



Según autoridades Indígenas, al interior del vehículo tipo camión se encontró una aeronave liviana tipo deportiva de color blanco, sin alas, la cual, según las primeras informaciones, procedía desde el departamento del Valle del Cauca y pretendía ser trasladada hasta el Resguardo Indígena de Mosoco, municipio de Páez, oriente de ese departamento.



También se conoció que, en el otro vehículo eran transportadas las alas.



Al no tener claro la legalidad de la aeronave, los elementos quedaron en custodia de la guardia indígena.



“Logramos identificar que la aeronave presentaba tres anotaciones, entre ellas, la suspensión por parte de la Policía Nacional, Dirección de Antinarcóticos y no contaba con certificado de matrícula ni póliza de seguros”, dijo el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a través de un comunicado.



Las autoridades nativas agregaron que también fue encontrado material de guerra y de intendencia.



En los automotores iban tres hombres y una mujer, quienes al igual que los vehículos quedaron a disposición de las autoridades tradicionales de Caldono.



Comunidades indígenas continuamente vienen adelantando controles territoriales en esa zona, debido a las reiteradas amenazas y frecuentes ataques realizados por los grupos armados.



La investigación quedó ​bajo la Jurisdicción Especial Indígena.

