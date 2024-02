Nuevo ataque contra guardia del Inpec en Cartagena: le dispararon afuera de su casa

Un nuevo caso de ataque contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se registró en Cartagena.



Un guardia de 52 años de edad, perteneciente al equipo de seguridad y vigilancia de la Cárcel de San Sebastián de Ternera, fue atacado por hombres armados que llegaron a su vivienda del barrio Torices, al mediodía de este domingo 18 de febrero.



Según Policía Metropolitana de Cartagena, el hombre se encontraba vestido de civil y departiendo frente a su casa, cuando llegaron los asesinos en moto que ejecutaron el ataque.



"Esta persona recibió tres impactos de bala: uno en el maxilar, y los otros en hombros derechos e izquierdo", señaló el coronel Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.



Desde la Cárcel de San Sebastián de Ternera informaron que se trata del dragoneante Parada Walteros, quien lleva 10 años en la institución y hace parte del sindicato del Inpec.



No obstante, las autoridades no confirman aún que el ataque contra el dragoneante Parada Walteros esté enmarcado dentro de amenazas del 'clan del Golfo' contra los funcionarios del Inpec.

las autoridades no confirman aún que el ataque contra el dragoneante Parada Walteros esté enmarcado dentro de estas amenazas de la banda criminal. Foto: iStock

Con este nuevo caso ya son dos los dragoniantes víctimas de actos sicariales en la ciudad de Cartagena; de hecho, los dos funcionarios que han sido atacados pertenecen al mismo centro carcelario.



El primer caso se registró el pasado 10 de febrero, cuando un guardia del Inpec fue asesinado frente a la Cárcel de San Sebastián de Ternera, en medio de un plan pistola orquestado por la banda criminal Clan del Golfo contra hombres de esta institución.



Se trató del dragoneante Jesús Cárdenas Barrera, quien pertenecía al área administrativo del Inpec, pero esta vez tenía que ordenar al personal y controlar cualquier situación en las visitas el 10 de febrero en ese centro penintenciario.



El guardia salió hacia las 9 de la mañana para comprar algo de comer en un puesto ambulante alrededor de la cárcel. No habían pasado 10 minutos cuando aparecieron dos hombres en moto y uno de ellos bajó, y acercándose al dragoneante le disparó en repetidas ocasiones.



Cárdenas fue auxiliado por varios de sus compañeros, que lo trasladaron hasta la clínica Madre Bernarda, pero los esfuerzos fueron en vano: llegó sin signos vitales.



De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Gelver Yecid Peña Araque, se analizan "todas las cámaras del sector y contamos con el apoyo de la comunidad para dar con los homicidas porque este hecho no va a quedar impune".



Asimismo, aseguró que trabajan articulados con "la Fiscalía y no podemos establecer una sola hipótesis, pero tenemos un despliegue en la ciudad y estamos investigando y trabajaremos exhaustivamente”.

Cartagena