Guajiros se levantaron de la mesa 'Pacto Colombia con las juventudes'

Los miembros del Movimiento Juvenil Disperso de La Guajira se levantaron de las mesas de diálogo del ‘Pacto Colombia con las juventudes’, convocada por el Gobierno Nacional, tras considerar que no había representatividad de todos los actores y por falta de concertación en la metodología.



Señalan que la convocatoria realizada a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), de un día para otro no fue abierta, ni pública por lo que muchos de los miembros del movimiento no se verían reflejados en este ejercicio.



“Nos levantamos de las mesas en diferentes escenarios realizados en Fonseca, Maicao, Albania, Uribia y Riohacha, porque consideramos que debemos de estar todos los actores que están en el ejercicio de la movilización para que esta sea legítima, indicó Luis Fernando Lobo, activista juvenil.



En Riohacha, la mesa convocada fue de carácter departamental, pero no participaron las organizaciones de otros municipios.



Lo que generó el rechazo de los jóvenes, quienes lo manifestaron de viva voz al gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, al gerente de Fronteras de la Presidencia Lucas Gómez y a la directora regional del ICBF, Yaneris Cotes, que se encontraban presentes.



Advierten que, no aceptarán mesas de diálogos sin concertación con todos los actores intervinientes en este proceso y que el mecanismo a utilizar sea una mesa de negociación que busque una salida a la crisis histórica que vive el departamento.



Solo se sentarán con la creación de una comisión departamental exploratoria que con base en el pliego de peticiones, establezca una hoja de ruta con las garantías mínimas para el desarrollo de una mesa amplia y participativa.



Así mismo, plantean que deben estar presentes el gobernador y los alcaldes de La Guajira, ya que quieren tocar temas de fondo determinados por componentes como educación, salud, étnico, mujer y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que protege los derechos de la niñez wayuu.



También, requieren de manera permanente delegados del Gobierno nacional con capacidad y facultad de decisión y de garantías logísticas.



Finalmente, dejaron claro que “no acudiremos a falsas mesas de escucha para la juventud donde no tenemos garantías mínimas de cumplimiento”.



El Movimiento Juvenil Diverso, está conformado entre otros por: estudiantes, artistas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, LGTBI y las plataformas de juventud municipales, distrital y departamental.

Rechazan perfilamiento

En Maicao, los miembros de la plataforma de juventud municipal, que mantienen una toma a la alcaldía, para exponer un pliego de peticiones que les permita garantizar el ejercicio de sus derechos, denunciaron perfilamientos por parte de funcionarios.



“No podemos ir a un escenario de movilización, si no se garantizan las condiciones para ejercer el derecho a la protesta. Los jóvenes que mantienen una toma a la alcaldía, han sido víctimas de perfilamiento de funcionarios en redes sociales”, indicó Lobo.



En su mayoría, llevan sus rostros cubiertos argumentando tener derecho a su intimidad y para ellos la capucha es como un ‘acto político’, por lo que aseguran que no pueden ser tildados de vándalos, ni de guerrilleros.

RIOHACHA

