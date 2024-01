Padre de niños asfixiados en La Guajira está en un hospital bajo custodia de la Policía

Bajo custodia de la Policía Nacional en un hospital se encuentra Luis Fernando Mojica Zabala, el padre de los dos menores de 7 y 3 años asesinados por asfixia mecánica, cuyos cuerpos fueron hallados colgados a un árbol en la vía Distracción - San Juan del Cesar.



Así lo dio a conocer el coronel Álvaro Mora, comandante de Infancia y Adolescencia de la Policía, quien indicó además que “se está en el desarrollo de los actos urgentes para generar la orden de captura que permita la judicialización y que responda ante la autoridad competente por este lamentable hecho”.



Momentos en que el presunto asesino es conducido en una patrulla de la Policía. Foto: Redes sociales comunidad wiwa

quiso atentar contra su integridad y contra su vida lanzándose en la vía pública ante un vehículo de transporte público, donde quedó lesionado y fue trasladado al hospital de la localidad FACEBOOK

Mojica, se encuentra recluido en el hospital San Rafael de San Juan del Cesar, luego de ser arrollado por un bus interdepartamental en la madrugada del 31 de diciembre, sufriendo heridas de gravedad.



"Este señor quiso atentar contra su integridad y contra su vida lanzándose en la vía pública ante un vehículo de transporte público, donde quedó lesionado y fue trasladado al hospital de la localidad", señaló el uniformado.



Explicó además, que el padre llegó hasta la casa de la abuela y fue a reclamar a las 11 de la noche a los menores, los sacó de allí y se dirigió a una zona enmontada entre el municipio de Distracción y San Juan del Cesar, “allí cometió el hecho de asfixia mecánica de los dos menores causándole la muerte, después de este hecho este señor quiso atentar contra su vida”, dijo el coronel.



Se estima que los menores pudieron ser asesinados a eso de la una de la madrugada, porque desde el punto donde fueron encontrados y de donde fue arrollado su progenitor hay dos horas de camino de a pie.

Ha manifestado desconocer el paradero de los menores.

Mojica, quien es el principal sospechoso de la muerte de los menores, deberá ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la cadera. Hasta el momento no ha querido hablar nada de los hechos ante las autoridades y familiares, ha manifestado desconocer el paradero de los menores.



Antes de conocerse la trágica noticia, las autoridades en su interés de esclarecer el caso de la desaparición le llevaron a un sacerdote al hospital para que confesara el paradero de los menores, lo cual no fue posible, Mojica guardó silencio.



Al parecer los motivos de este macabro crimen es de origen pasional, luego de que Andrea de Agua tomara la determinación de no continuar su relación con su pareja, cosa que este nunca aceptó y venía acosándola e intimidándola de atentar contra su vida y la de ella.



Tres días antes de la tragedia, Andrea se había ido a trabajar como vigilante en Facatativá, por lo que dejó a sus tres hijos de 12, 7 y 3 años al cuidado de su madre. Familiares y amigos le apoyaron para recolectar dinero para trasladarse a Fonseca nuevamente a reclamar los cuerpos de sus hijos, ya que solo ella podrá hacerlo luego de una prueba de ADN.



Sobre el padre de los menores se conoció que tiene como 24 años de edad, es oriundo de Santa Marta y se dedica al mototaxismo.

Más noticias en Colombia



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha