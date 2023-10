La Guajira es la región con más bloqueos en el país: hasta  bloquean por adelantado

Ante la falta de gobernabilidad y cansados de la ineficiencia de las entidades territoriales, los guajiros se están acostumbrando a resolver sus necesidades bloqueando las vías, ubicando a La Guajira como el primer departamento del país con más bloqueos en las vías nacionales en 2023, según Colfecar.



La cifra fue dada a conocer por la presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, en el Congreso anual de Transportadores, realizado recientemente en Cartagena.



Actualmente se registra un bloqueo por parte de padres de familia wayú, pese a que niños están en semana de receso



Al departamento llegó una comisión del Ministerio de Educación para analizar la problemática. Foto: Cortesía

Van más de 579 bloqueos en lo corrido del año, lo que representa una pérdida de 331 días en las carreteras. Los mayores bloqueos se han registrado en La Guajira (70), Magdalena (59) y Bolívar (55).



Actualmente, se registra un bloqueo en la vía Cuestecitas – Valledupar, a la altura del sector conocido como ‘La Crítica’ en el tramo Cuestecitas - Hatonuevo el cual completa más de 24 horas.



Este bloqueo es liderado por las autoridades wayú, padres de familia y estudiantes, quienes aun estando en la semana de receso escolar reclaman, y bloquean, anticipadamente la continuidad en el servicio de transporte escolar, cuyo contrato se vence el próximo 31 de octubre.



Según se ha indicado por parte del secretario de Educación departamental, Adaulfo Manjarrés, ya se habían reunido el pasado 27 de septiembre la gobernadora designada de La Guajira Diala Wilches con representantes de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y delegados de la comunidad.

Bloqueos en La Guajira Foto: Archivo particular

Manjarrés afirma que no está en riesgo la prestación del servicio de transporte escolar debido a que se hizo una adición que ya está cargada en el Secop que busca garantizar el servicio en lo que resta el año académico, extensivo los tres primeros meses del 2024, para que el nuevo gobierno no encuentre esta problemática.



El nivel de desconfianza de la comunidad con las autoridades es bastante alto, lo que se acrecienta con el tema político, ya que esta protesta no tiene fundamento para algunos analistas.



Es de señalar que en La Guajira los mayores bloqueos se registran por el transporte escolar y el PAE, la prestación del servicio de energía y la falta agua, generando millonarias pérdidas.

Bloqueos en La Guajira Foto: Archivo particular

También, se registran otros bloqueos en vías alternas y en la línea férrea de Cerrejón por temas de consulta previa, exigencias de las comunidades e incumplimientos de acuerdos por parte de la carbonera y de las empresas de energías eólicas.



El tema de los bloqueos en La Guajira se volvió muy preocupante para el sector productivo, el cual depende de pocos sectores como el de la minería y se proyecta con la transición energética como un lugar privilegiado para impulsar la economía, regional y nacional en los próximos años.



“Estos bloqueos tienen que ver con las necesidades colectivas que tienen nuestras comunidades en temas de transporte escolar, en temas de la condición de vida precaria que tienen, el incumplimiento de algunos temas de las instituciones públicas locales y situaciones que en la mayoría de los casos no pasan por la solución por parte de las empresas”, señaló Luis Guillermo Baquero, gerente de la Mesa Más Guajira de la Andi.

Este bloqueo es uno de los 42 que se presentaron la semana pasada en diferentes puntos del país. Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

Afirma, además, que esta situación está afectando la ejecución de los proyectos de energía eólica relacionados con el cumplimiento del montaje de los parques.



“Esto fue uno de los detonantes para que Enel decidiera salir de La Guajira, en lo que llevaban del 2023, el 100 por ciento de las horas laborables o de los días laborables ya el 60 por ciento de esos días laborables estaban bloqueados”, sostuvo Baquero.

Bloqueo en la Guajira. Foto: archivo particular

Baquero también explica que esto es un mensaje de la cara que está dando el departamento para convertirse en un destino de inversión no solo en el sector minero energético, sino de cualquier otro sector como el comercio y el turismo.



“Con qué carta de presentación vamos a presentar a La Guajira como un destino turístico si el turista que llega a Riohacha no sabe si va a llegar al Cabo de la Vela, no sabe si va a llegar a Palomino porque seguramente tendrá un bloqueo en la mitad, entonces esto impacta todos los sectores que son tan importantes para nosotros”, puntualizó.



Baquero hizo un llamado a las autoridades puesto que la situación “está impactando la economía del departamento por el traslado de insumos de la canasta familiar, las emergencias hospitalarias y se está afectando también la sana convivencia entre las comunidades, entonces creo que es muy importante ponerle un alto a este tema.

Eliana Patricia Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha