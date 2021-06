Inauguran Punto Digital, pero quedó sin internet cuando salió ministra

Los habitantes del corregimiento de Carretalito en Barrancas (La Guajira) están incrédulos con el funcionamiento de los centros digitales.



Luego de que la ministra de las TIC, Karen Abudinen, inaugurará uno de estos puntos, la zona quedó sin Internet.



Una vez partió la jefe de la cartera, se fue el servicio de internet en la institución educativa José Agustín Solano, sede Carretalito Iralys María Parody, donde se encontraban conectadas varias personas.



Minutos antes la ministra le había pedido el favor a la rectora que "no le bajara los tacos los fines de semana", para que no se fuera el internet y no dijeran que era una mentirosa al decir que el servicio era 24 horas los 7 días de la semana.



“De pronto fue una falla eléctrica, porque el día anterior también se nos fue por un bajón de luz”, indicó la rectora Elis Romero Suárez.



La institución cuenta en cuenta con 113 estudiantes desde preescolar hasta 5º de primaria, los cuales deberán turnarse para hacer uso de los 30 computadores o llevar sus equipos para conectarse.



“Contamos con 31 equipos de mesa, las tabletas se nos dañaron y toca gestionar porque son 113 estudiantes. Los que no puedan entrar al salón, tendrán que hacerlo desde afuera con sus propios equipos”, indicó la rectora.



Romero, aseguró, que para los estudiantes y la comunidad es muy importante la habilitación de este centro para conectarse con el mundo, debido a que no cuentan con recursos para hacerlo.



El centro también beneficiará con internet a los hogares y personas ubicadas a unos 70 metros a la redonda de la institución educativa.



Luifer Campuzano, residente en Carretalito, aseguró que el punto les permitirá una conexión directa de forma gratuita, ya que durante la pandemia debieron recurrir a las recargas en los celulares para poder estudiar.



Con este ya son tres los colegios de los 13 que contarán con centros digitales en la zona rural del municipio de Barrancas.



"Esto va a representar un beneficio para más de 500 hogares de los estratos uno y dos", señaló el alcalde de Barrancas Iván Mauricio Soto.



En La Guajira se instalarán 445 puntos de conectividad que contarán con internet gratuito por 10 años.



“Seguiremos conectando hasta cumplir la meta. Son 445 colegios conectados también con zonas digitales por fuera del mismo, para que la comunidad los pueda utilizar. El 80 por ciento deberá estar conectado este año”, indició la ministra.



Recalcó que en La Guajira se han conectado más de 10 mil hogares de estrato 1 y 2 subsidiados por el Gobierno nacional y una de las grandes apuestas es pasar del 30 al 70 por ciento de conectividad.



Internet para la vida

Desde La Guajira, la ministra lanzó la campaña ‘Internet para la vida’, que busca que todo el país conozca la oferta que actualmente ofrece el ministerio de las Tic a los ciudadanos para que hagan el mejor uso de la misma.



Para tal fin, la funcionaria lanzó ‘Llegamos con TIC’, un programa con el que se van a fortalecer las habilidades digitales de las comunidades que están aprovechando la conexión de los centros digitales.



“El internet no solamente es WhatsApp, va mucho más allá y por eso queremos llegar con Tic, para conocer las oportunidades que nos brinda”, indicó la ministra.



Al tiempo que explicó con ejemplos sencillos a la comunidad educativa, lo que pueden encontrar en internet, como la elaboración de platos típicos, para luego comercializarlos, sin la necesidad de pagar un curso.



Para lograrlo, se seleccionarán 500 formadores digitales, entre ellos 14 habitantes de La Guajira, que viajarán por todo el país para capacitar a 140.000 líderes regionales sobre el uso de Internet con sentido y estos a la vez sean multiplicadores.



Los voluntarios replicarán la oferta académica con 16 cursos sobre alfabetización digital para mayores de 13 años y adultos mayores, activismo, e-commerce, emisoras y medios comunitarios, comunicación digital, herramientas de negociación, emprendimiento, gobierno digital y huella digital, entre otros.Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

