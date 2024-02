'Guainía es una industria turística que debemos explotar': gobernador Arnulfo Rivera

Guainía ha sido un departamento históricamente olvidado, asegura su gobernador Arnulfo Rivera. Por eso, su prioridad es explotar al máximo su potencial para convertirlo en el número uno en etnoturismo y ecoturismo.



Sin embargo, esto implica superar varios retos en infraestructura aeroportuaria, minería ilegal y seguridad, que se ha venido deteriorando en los últimos años por el fenómeno migratorio, pues el departamento limita con Venezuela y Brasil.



¿Cómo recibió el departamento el 1.° de enero?

Recibo un departamento con muchísimas necesidades y un departamento que ha sido olvidado históricamente. Tenemos un reto demasiado grande en infraestructura porque el aeropuerto, que es la entrada principal al departamento, tiene una necesidad importante de mejoramiento. Igualmente, los aeropuertos de Barrancominas y San Felipe.



La administración anterior fue un buen ejecutor de los recursos públicos, dejó muchos proyectos andando. Hay seis mega colegios que están avanzando y un centro agroindustrial, tengo un reto grande porque debo ser un veedor para que obras lleguen a su financiación.



El presupuesto de regalías que nos llega es muy mínimo y por eso debemos tocar puertas a nivel nacional para que podamos tener más recursos para todos los proyectos que tenemos en mente.

¿Cuál es la estrategia para mejorar la seguridad, que se ha deteriorado en los últimos años?

Realmente nos toca tomar medidas muy drásticas en este tema, porque para nadie es un secreto que, desafortunadamente, así como llega mucho migrante con buenas intenciones, en el Guainía, por la cercanía que tiene con Venezuela, se ha disparado muchísimo la inseguridad.



Hemos planteado varias estrategias como, por ejemplo, requisas y un mayor control migratorio. Habrá una restricción porque ingresa demasiada población migrante y eso también afecta la poca oferta de empleo que hay.

¿Qué otros temas serán prioridad durante su gobierno?

Queremos trabajar muchísimo el turismo en el departamento porque nos reactiva la economía al armonizar las comunidades indígenas y los operadores turísticos.



Por eso es necesario mejorar el aeropuerto y los muelles, además de capacitar a la población porque vamos a manejar un turismo ecológico y étnico. El turismo será la columna vertebral de mi gobierno.



¿Este plan incluye la operación de una aerolínea diferente a Satena?

Claro que sí, vamos a abrirles las puertas a todas las aerolíneas que quieran invertir e impulsar el turismo, pero para que otras aerolíneas empiecen a prestar su servicio en el departamento, necesariamente tenemos que mejorar el aeropuerto, esa ha sido la barrera.



Muchas aerolíneas no pueden entrar porque no tenemos un aeropuerto en óptimas condiciones y un cuerpo bombero aeronáutico, tenemos muchas falencias.

¿Cuáles son las mejoras que tendrá el aeropuerto?

Modernizar el aeropuerto es mejorar las condiciones de la pista, que en este momento está en muy malas condiciones por no hacerle mantenimiento. Además, mejorar las luces porque es un impedimento para que haya una operación nocturna, eso puede ayudar a bajar los costos.

¿Cómo ve la paz total que plantea el Gobierno siendo el Guainía un departamento con presencia de grupos armados?

Al igual que el resto del país, queremos la paz total en el departamento. Estamos siguiendo las directrices del Gobierno Nacional en cuanto a hacer mucha inversión para que los jóvenes no cojan malos rumbos.



Vamos a trabajar mucho en el tema social y ver cómo logramos sacar adelante a nuestro departamento para bajar los índices de delincuencia que hay.

¿Qué hará para combatir la extorsión en el departamento?

Hubo una propuesta de traer al Gaula del Ejército para empezar a combatir la extorsión. Desafortunadamente somos zona de frontera y existen varios grupos que están haciendo una muy fuerte presencia en el departamento. Por eso le queremos apostar a la paz total, porque esta guerra no nos lleva a ningún lado.

¿Han solicitado más presencia de la Fuerza Pública en el departamento?

El Guainía al ser el quinto departamento más grande del país requiere demasiada Fuerza Pública para cubrir el 100 por ciento del territorio. En Barrancominas y San Felipe contamos con Ejército, Policía y Armada, pero el departamento es muy grande y siempre hay una carencia de uniformados.



Vamos a tocar puertas en el Gobierno Nacional para plantearle la necesidad de más Fuerza Pública, porque hace falta presencia en las fronteras con Venezuela y Brasil. Estos retos son los que vamos a enfrentar y en los que vamos a trabajar durante estos cuatro años.



El departamento también se ve afectado por la minería ilegal…

Hay una muy buena disposición por parte de las comunidades indígenas, que son la que los estaban ocupando algunos sitios. Hicimos algunos compromisos para sustituir esta actividad porque no es para nada beneficiosa para el departamento y serán veedores para que este problema de minería ilegal no se presente en nuestro departamento.



Desafortunadamente, los más perjudicados con la minería ilegal son las comunidades porque acaban los recursos y contaminan con el uso del mercurio. Queremos implementar otra alternativa de trabajo y por eso quiero apuntarle tanto al turismo, para que ellos vean el turismo como un negocio del que se puedan lucrar.

¿Qué tipo de turismo se promoverá en el departamento?

El Guainía es un excelente destino turístico, desafortunadamente no ha habido una vitrina para que se muestre. En el departamento está Caño Bocón, donde hay comunidades indígenas que comparten con los turistas y les muestran su cultura; y la laguna Brujas y el Coco en el mismo pueblo. Las playas del río Atabapo son divinas y también están los raudales, hay muchísimo por explorar.



La joya de la corona son los cerros de Mavicure. Vamos a participar en una feria de Anato donde todos los operadores turísticos van a mostrar los planes que también incluyen avistamiento de aves.



El departamento es una industria turística que debemos explotar, sé que articulándonos de la manera que lo estamos haciendo vamos a lograr que el departamento sea el número uno en etnoturismo y ecoturismo.

¿Cómo ha sido el apoyo del Gobierno para estos planes?

El Guainía es un departamento que no

Esto se lo he presentado al Gobierno Nacional y está en total disposición, nos han apoyado muchísimo. El Guainía es uno de los mayores productores de oxígeno y tenemos un recurso hídrico importante, por eso el Gobierno nos apoyará para que no haga minería porque es lo que más daño le hace al departamento.



El Guainía es un departamento que no ha sido deforestado, no tenemos ganadería extensiva y tenemos mucha reserva natural. El Gobierno nos apoya, pero nosotros tenemos que comprometernos a no destruir la naturaleza, nos ha dado un espaldarazo muy bueno en este tema.

¿Cómo evitará que la corrupción permee su administración?

En este momento tenemos un pasado oscuro por los gobernantes anteriores que ahora están privados de su libertad. La administración anterior creería que hizo un muy buen trabajo, hay buenas obras que están andando.



Lo mismo vamos a hacer durante el gobierno de Arnulfo Rivera: seguir trabajando con cero corrupción y para que el dinero nos alcance absolutamente para todas las necesidades que tenemos el departamento, que son muchísimas.

¿Está de acuerdo con que los departamentos sean más independientes del Gobierno Nacional?

Sí, queremos tener un poco más de independencia y que nos lleguen más de recursos porque, como somos departamentos alejados, la idea es tener más solvencia económica, que es la necesidad que tenemos casi todos los departamentos.

Y sobre la independencia tributaria que han propuesto otros gobernadores qué opina…

Nosotros tocamos este tema en una de las primeras reuniones que tuvimos con todos los gobernadores. No estamos de acuerdo porque departamentos como el Guainía se verían muy afectado porque no tenemos la gran estructura o empresas que tiene Antioquia. Si esta propuesta se aprueba nos veríamos afectados porque somos un departamento pequeño en temas tributarios.



¿Cómo logrará generar más empleo?

En este gobierno queremos darles prioridad a los profesionales guainianos que se han capacitado. Además, estamos fortaleciendo el turismo, que es nuestro potencial.



No es solo que dependan de un empleo en una institución pública, sino que por medio del turismo se logre involucrar a las comunidades, el mototaxismo y a los hoteles, es toda una cadena para dinamizar la economía.

¿Cuál es su prioridad durante el primer año de gobierno?

Ya estamos trabajando muy fuerte en los proyectos que tenemos, tuvimos reuniones con la Aeronáutica Civil y el Ministerio del Interior para ir tocando puertas porque no me puedo quedar únicamente con lo que tengo, debemos empezar a gestionar en Bogotá para comenzar a sacar nuestros proyectos adelante.



Uno de ellos es el tema del aeropuerto, es la prioridad y esperaría que de aquí a fin de año ya tengamos el contrato y un avance en esta obra.

¿Cómo espera dejar el departamento en 2027 cuando termine su administración?

En cuatro años quiero que este departamento se haya potencializado y que cada guainiano tenga acceso a la salud, porque es otro reto gigante que tenemos. Hace seis meses devolvieron la administración del hospital y estamos buscando estrategias para reactivar todos los puestos de salud.



Además, que tengamos una empresa de turismo sólida y que mejore la seguridad para que los turistas, colonos e indígenas puedan transitar sin ningún problema.